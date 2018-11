Toen Diego Maradona begin september arriveerde bij de Mexicaanse tweedeklasser Dorados, had de ploeg bijna geen punten. Op twee maanden tijd kwalificeerde hij de club voor de play-offs, waarin Dorados mag meestrijden om de titel. Een wonder?

DIEGO MANCERA: 'Dat is niet zozeer een wonder, want de club plaatst zich meestal wel voor die play-offs. Dorados heeft voor een tweedeklasser een vrij groot budget. Misschien is het wel verrassend in die zin dat Maradona bij Dorados aan de slag ging toen ze voorlaatste stonden in het klassement en dat ze nu op de zevende plaats staan. En Dorados won de meeste van zijn matchen sinds de komst van El Diez. De nummers 1 tot 8 kwalificeren zich voor de play-offs. De nummer 7 kan dus straks nog kampioen worden, zo werkt het in het Mexicaanse voetbal.'

Maar is Maradona dan zo'n goede trainer of was zijn aanwezigheid voldoende om de spelers te motiveren?

DIEGO MANCERA: 'Maradona is een uitstekende motivator. Hij kwam naar Dorados als supporter nummer 1 en als een spirituele raadsman. Ik leg uit: de figuur van Maradona heeft een impact gehad op de hele ploeg. Op de eerste training stonden de meeste spelers van Dorados in de rij om een foto met hem te maken. Bij elk doelpunt gaat Maradona als een gek tekeer. De spelers zijn in de wolken over de affectie die ze van hun trainer krijgen. Nu, diegene die tactisch de lijnen uitzet, is assistent Luis Islas. Isals was doelman van Argentinië op het WK 1986 in Mexico. Het is hij die de strategie uitwerkt onder het toeziende oog van Maradona. Wat ook hielp, was de aanwezigheid van vier Argentijnse voetballers in de kern. Het enige wat Maradona van zijn ploeg vraagt, is aan te vallen. En dat heeft succes gehad.'

Hoe kijken jullie in Mexico naar Maradona?

DIEGO MANCERA: 'Toen hij hier aankwam, verwachtten we het ergste. Culiacán is immers een van de gevaarlijkste steden in het land. Het is het epicentrum van de drugskartels. Van daaruit bouwde bijvoorbeeld Joaquín 'El Chapo' Guzmán zijn imperium uit. Er werd weleens gekscherend gezegd dat Maradona binnengehaald was om drugs te verhandelen. Natuurlijk werd dat in de hand gewerkt door de drugsproblemen die Maradona in het verleden had. Een grapje dat ook de ronde deed was dat de naam Dorados veranderd zou worden in Drogados. Allemaal erg harde commentaren eigenlijk... Tijdens de eerste dagen maakten de fans van Dorados ook een corrido (een soort ballade, nvdr) voor Maradona. Corridos worden eigenlijk sinds jaar en dag alleen gemaakt voor drugsbarons.

'De mensen van Culiacán hadden weinig verwachtingen van Maradona. De eerste keer dat Dorados onder zijn leiding voetbalde, zat het stadion (met een capaciteit van 20.000 man) maar halfvol. De reden? Baseball. Dat is de meest favoriete sport in Sinaloa, de staat waarin Culiacán ligt. Maar geleidelijk aan heeft Dorados de aandacht naar zich toe gezogen. Maar dat moet je ook niet overdrijven. Als het team buitenshuis speelt, komen er mensen weleens een handtekening vragen aan Maradona. Meer niet. In Mexico wordt Maradona wel geapprecieerd als oud-wereldkampioen, maar hij is hier geen god, zoals in Argentinië.'