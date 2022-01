Philippe Clement begint vandaag aan zijn avontuur bij Monaco. Wat moeten we weten over de club en wat moet de Belgische coach er dit seizoen realiseren? Anthony Clement, Monacowatcher bij het Franse L'Équipe, geeft meer uitleg.

Was het een verrassing voor jullie dat Niko Kovac vorige week werd ontslagen?

Was het een verrassing voor jullie dat Niko Kovac vorige week werd ontslagen?Anthony Clement: 'Het was voor iedereen een verrassing. Niet enkel voor de journalisten en de fans, maar ook voor de spelers, want Monaco had net de laatste wedstrijd tegen Rennes gewonnen en verloor ook maar één keer in de laatste elf matchen. Maar de Russische eigenaars hebben hoge verwachtingen. Ze willen dat de club zowel in Frankrijk als in Europa meedoet voor de prijzen. Ze willen altijd meer en zelfs de huidige prestaties bleken nog niet voldoende.'Komt Clement dan op een goed moment aan bij de club?Clement: 'Moeilijk te zeggen, want ze hebben net de coach aan de kant geschoven. Ik denk dat dat erg veel druk zet op Clement, want die moet nu die goede prestaties verderzetten, maar ondertussen zijn de andere clubs ook niet minder goed geworden. Met Nice, Marseille, Lille, Rennes en Lyon is de concurrentie niet min voor een plaats in de Champions League. 'Of hij druk zal voelen vanuit de spelersgroep? Ze waren wel verrast door het vertrek van Kovac, maar zijn strenge, bijna militaire aanpak en trainingen werden ook niet erg gesmaakt door hen. Hij gaf ook weinig uitleg wanneer een speler ineens op de bank kwam te zitten. Dus voor veel spelers, vooral de jonge Franse talenten, zal het allemaal erg bevrijdend aanvoelen. Enkele buitenlanders, zoals Kevin Volland, hadden hem liever bij de club gehouden, maar dat is eigenlijk een minderheid.'Met Jesse Marsch en Paolo Fonseca waren ook andere coaches kandidaat voor de job. Kwam de aanstelling van Clement dan als een verrassing?Clement: 'Eigenlijk niet, want als je naar de trainersmarkt kijkt, zijn er niet veel opties momenteel. Bovendien deed Clement het al langer goed bij Club en zagen we hem ook in de Champions League goed presteren tegen PSG. We hadden ook niet verwacht dat een Carlo Ancelloti of Jürgen Klopp naar Monaco zouden komen, dus was dit een logische keuze van het bestuur.'Waarom werd Clement gekozen, behalve omwille van zijn prestaties bij Club Brugge?Clement: 'Omdat hij niet zo'n militaire aanpak heeft zoals Kovac. Maar ook omdat hij zijn team wat op dezelfde manier laat spelen als hem. Veel intensiteit en aanvallend spel, dat willen de eigenaars van Monaco zien. Maar de sfeer in de kleedkamer moest aangepakt worden, want die was op momenten niet goed.. Het is dus wat dubbel: ze willen iemand anders dan Kovac, maar ook weer niet.'Wat wordt het doel van Clement nog dit seizoen bij Monaco?Clement: 'Bij de eerste drie eindigen in de Ligue 1 en dus een ticket pakken voor de Champions League, al dan niet via de voorrondes. Het zal ook taak worden om de jongere spelers nog beter te maken, maar dat zal eigenlijk automatisch zo zijn als de club kan klimmen in het klassement. Monaco is namelijk een van de jongste teams van de Ligue 1.'Kovac zelf ging goed om met jonge voetballers. Kijk bijvoorbeeld naar Aurélien Tchouameni, die een wisselspeler was bij de komst van de Kroaat en het nu geschopt heeft tot de Franse nationale ploeg. Maar denk ook aan Sofiane Diop en Caio Henrique. Hij had de kunst om al die spelers beter te maken en dat wordt nu ook verwacht van Clement.'Een andere grote uitdaging voor Clement wordt om de nieuwe spelers in het geheel te laten passen. De voetballers die er sinds de zomer zijn met Myron Boadu, Jean Lucas, Ismail Jakobs en zelfs keeper Alexander Nübel, hebben er allemaal een slecht seizoensbegin op zitten. Die terug aan het voetballen krijgen, wordt ook een kerntaak dit seizoen.Denk je dat Clement tijd zal krijgen om de ploeg naar zijn hand te zetten? Clement: 'Bekende coach of niet, bij Monaco krijgt niemand tijd. Kovac was een beroemde coach toen hij overkwam van Bayern München, maar zelfs nu de club zesde staat en als eerste eindigde in de Europa Leaguegroep, ligt hij zonder pardon buiten. Als Clement niet meteen de doelen van het bestuur bereikt, zal hij weer snel verdwijnen. Hij kent de regels bij Monaco.'De voorzitter van Monaco is er absoluut zeker van dat zijn team kan concurreren met PSG. Zesde worden of geen CL-ticket bemachtigen zou dus een erg grote ontgoocheling zijn voor hem. Maar Monaco wil ook zijn reputatie verbeteren. Het wil niet meer bekend staan als een instabiele club waar de ene na de andere coach de revue passeert. Al mislukte het wel in dat opzicht door Kovac zo onverwacht aan de deur te zetten, ook al bleef hij daarvoor een heel seizoen bij de club.'