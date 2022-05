Het einde van de lange transfersoap rond Kylian Mbappé is in zicht. Zondag zou de Franse ster zelf zijn keuze bekendmaken.

Volgens de Franse krant L'Équipe zou de Kylian Mbappé zijn keuze voor volgend seizoen bekendmaken op televisie tijdens de uitzending van Telefoot op TF1. De bekendmaking zal dus pas komen na de laatste wedstrijd van het seizoen van PSG tegen FC Metz.

De soap rond Kylian Mbappé houdt de voetbalwereld al lange tijd in zijn ban. Vorige zomer, tijdens de laatste dagen van de transferperiode, kwam Real Madrid nog met een bod van maar liefst 200 miljoen euro voor de Franse wereldkampioen. Maar PSG hield vol en kon Mbappé nog minstens een seizoen houden in de hoop dat hij alsnog zijn contract zou verlengen in de Franse hoofdstad.

Begin vorige week bewoog er echter opnieuw heel wat in de saga rond Mbappé, want hij trok zowaar naar Madrid. Meer was er natuurlijk niet nodig voor de Spaanse pers om bekend te maken dat hij volgend jaar bij de Koninklijke zou spelen, de club die waarvan hij al van kindsbeen af fan is. Marca was er als eerste bij om te vertellen dat er via hun interne bronnen al een mondeling akkoord tussen beide partijen was bereikt.

Maar PSG wanhoopt niet om zijn goudklompje, dat nog belangrijker is geworden binnen een club die afgelopen zomer zich nog versterkte met legende Messi, langer aan zich te binden. De Parijzenaars, financieel ondersteund door Qatar, hebben hem een zeer lucratief contract aangeboden en zelfs de Franse president Emmanuel Macron kwam tussenbeide om hem te overtuigen in de Franse hoofdstad te blijven, waar de volgende Olympische Spelen in 2024 zullen plaatsvinden. En voor dat event zou de pas herkozen president graag een ambassadeur van internationale allure als Mbappé hebben.

In de soap kwamen er ook andere namen zich moeien om de pijlsnelle Fransman aan zich te binden, maar ondertussen lijdt het geen twijfel dat zijn toekomst in Madrid of Parijs ligt. Zondag weten we dus meer.

Volgens de Franse krant L'Équipe zou de Kylian Mbappé zijn keuze voor volgend seizoen bekendmaken op televisie tijdens de uitzending van Telefoot op TF1. De bekendmaking zal dus pas komen na de laatste wedstrijd van het seizoen van PSG tegen FC Metz.De soap rond Kylian Mbappé houdt de voetbalwereld al lange tijd in zijn ban. Vorige zomer, tijdens de laatste dagen van de transferperiode, kwam Real Madrid nog met een bod van maar liefst 200 miljoen euro voor de Franse wereldkampioen. Maar PSG hield vol en kon Mbappé nog minstens een seizoen houden in de hoop dat hij alsnog zijn contract zou verlengen in de Franse hoofdstad.Begin vorige week bewoog er echter opnieuw heel wat in de saga rond Mbappé, want hij trok zowaar naar Madrid. Meer was er natuurlijk niet nodig voor de Spaanse pers om bekend te maken dat hij volgend jaar bij de Koninklijke zou spelen, de club die waarvan hij al van kindsbeen af fan is. Marca was er als eerste bij om te vertellen dat er via hun interne bronnen al een mondeling akkoord tussen beide partijen was bereikt.Maar PSG wanhoopt niet om zijn goudklompje, dat nog belangrijker is geworden binnen een club die afgelopen zomer zich nog versterkte met legende Messi, langer aan zich te binden. De Parijzenaars, financieel ondersteund door Qatar, hebben hem een zeer lucratief contract aangeboden en zelfs de Franse president Emmanuel Macron kwam tussenbeide om hem te overtuigen in de Franse hoofdstad te blijven, waar de volgende Olympische Spelen in 2024 zullen plaatsvinden. En voor dat event zou de pas herkozen president graag een ambassadeur van internationale allure als Mbappé hebben.In de soap kwamen er ook andere namen zich moeien om de pijlsnelle Fransman aan zich te binden, maar ondertussen lijdt het geen twijfel dat zijn toekomst in Madrid of Parijs ligt. Zondag weten we dus meer.