Bilbao is niet langer speelstad op het EK voetbal van komende zomer. Dat hebben de Baskische organisatoren bekendgemaakt in een persbericht.

Naast het Spaanse Bilbao kregen het Duitse München en de Ierse hoofdstad Dublin nog tot vrijdag de tijd om na te gaan of ze al dan niet toeschouwers kunnen verwelkomen, maar wat Bilbao betreft is de beslissing dus al gevallen.

De wedstrijden zouden er plaatsgevonden hebben in het San Mames stadion. Bij groepswinst zouden de Rode Duivels hun achtste finale in Bilbao gespeeld hebben.

Garanties

De zeer strikte gezondheidsmaatregelen van de Baskische gaststad maken het erg moeilijk om publiek toe te laten.

De overige negen gaststeden konden wel al garanties voorleggen dat er fans in de stadions zullen worden toegelaten, een voorwaarde die de UEFA had gesteld om het EK te kunnen ontvangen, ondanks de huidige coronapandemie.

Juridische stappen

De Baskische organisatoren bekritiseren in een persbericht de 'unilaterale' beslissing van de UEFA om Bilbao vier EK-wedstrijden (drie groepswedstrijden en een achtste finale) te ontnemen. Ze vragen de UEFA de passage in het contract aan te wijzen waarin melding wordt gemaakt van 'de mogelijkheid om van gaststad te veranderen, zonder die gaststad te consulteren'.

De stad Bilbao en de Baskische regering ondernemen juridische stappen om de terugbetaling te vragen van de kosten (1,2 miljoen euro) en de door de beslissing geleden schade.

Op het EK in meerdere landen, dat met een jaar werd uitgesteld vanwege de coronacrisis en op 11 juni van start gaat, zijn de Rode Duivels ondergebracht in groep B met Denemarken, Finland en Rusland

Naast het Spaanse Bilbao kregen het Duitse München en de Ierse hoofdstad Dublin nog tot vrijdag de tijd om na te gaan of ze al dan niet toeschouwers kunnen verwelkomen, maar wat Bilbao betreft is de beslissing dus al gevallen. De wedstrijden zouden er plaatsgevonden hebben in het San Mames stadion. Bij groepswinst zouden de Rode Duivels hun achtste finale in Bilbao gespeeld hebben.De zeer strikte gezondheidsmaatregelen van de Baskische gaststad maken het erg moeilijk om publiek toe te laten. De overige negen gaststeden konden wel al garanties voorleggen dat er fans in de stadions zullen worden toegelaten, een voorwaarde die de UEFA had gesteld om het EK te kunnen ontvangen, ondanks de huidige coronapandemie. De Baskische organisatoren bekritiseren in een persbericht de 'unilaterale' beslissing van de UEFA om Bilbao vier EK-wedstrijden (drie groepswedstrijden en een achtste finale) te ontnemen. Ze vragen de UEFA de passage in het contract aan te wijzen waarin melding wordt gemaakt van 'de mogelijkheid om van gaststad te veranderen, zonder die gaststad te consulteren'. De stad Bilbao en de Baskische regering ondernemen juridische stappen om de terugbetaling te vragen van de kosten (1,2 miljoen euro) en de door de beslissing geleden schade. Op het EK in meerdere landen, dat met een jaar werd uitgesteld vanwege de coronacrisis en op 11 juni van start gaat, zijn de Rode Duivels ondergebracht in groep B met Denemarken, Finland en Rusland