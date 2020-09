Ook na de annulatie van de tijdrit van woensdag in Vlissingen gaat de BinckBank Tour tot zaterdag door. Dat deelde de organisatie dinsdagavond mee. Er worden alternatieven gezocht voor de Nederlandse start- en aankomstplaatsen van donderdag (Philippine) en vrijdag (Sittard-Gelleen). Woensdag wordt een rustdag.

Dinsdagavond, iets na 22u00, heeft de organisatie vernomen dat de drie Nederlandse gemeenten waar de BinckBank Tour deze week zou starten of finishen, gezamenlijk beslist hebben om geen wielerwedstrijd op hun grondgebied toe te laten. Hun beslissing volgde op de bijkomende en strengere coronamaatregelen die maandagavond in Nederland werden afgekondigd.

Nochtans had de BinckBank Tour al vol ingezet op een editie die quasi zonder publiek zou plaatsvinden. Start- en aankomstzones waren volledig publiekvrij gemaakt. Wielerfans werd ook aangeraden de ritten via televisie te volgen en niet langs het parcours post te vatten, de organisatie had daar tal van extra middelen en mensen voor ingezet.

'Het besluit is helaas duidelijk en dus zal er woensdag geen tijdrit kunnen gereden worden in Vlissingen. Het is binnen het beperkte tijdsbestek onmogelijk om daar nog een alternatief voor uit te werken, inclusief de nodige vergunningen, dus wordt woensdag noodgedwongen een rustdag', meldt de organisatie in een communiqué. 'Donderdag zal er niet gestart worden in Philippine en vrijdag kan men niet naar Nederlands Limburg rijden en er finishen in Sittard-Geleen. Daar worden snel alternatieven voor uitgewerkt. De BinckBank Tour gaat dus voor alle duidelijkheid door tot en met zaterdag, met na de rustdag van woensdag, ritten op donderdag, vrijdag en zaterdag.'

'Natuurlijk zijn we erg teleurgesteld dat deze beslissing is genomen, zeker gezien het late tijdstip', zegt Gert Van Goolen van het organisatiecomité. 'Wielerwedstrijden worden vooral beleefd aan de start en de aankomst en die zijn in deze BinckBank Tour publiekvrij gemaakt, zoals ook intussen in Nederland expliciet gevraagd wordt. We zijn er van overtuigd dat we een veilige en verantwoorde oplossing gevonden hebben om een goede BinckBank Tour te organiseren, maar helaas heeft dat geen gehoor gevonden.'

De BinckBank Tour werd door het coronavirus en de volgepropte wielerkalender al gereduceerd naar vijf etappes in plaats van de gebruikelijke zeven ritten. Dinsdag werd de eerste rit in Ardooie in een massasprint gewonnen door Jasper Philipsen. Ook de slotetappe, van Ottignies-Louvain-la-Neuve naar Geraardsbergen kan ongewijzigd blijven.

De rit van donderdag naar Aalter zou maar voor een klein deel over Nederlands grondgebied gaan. 'Dus zoeken we een alternatieve startplaats in België', zegt Van Goolen.

Voor de etappe van vrijdag denkt Van Goolen aan een tijdrit op Belgisch grondgebied.

