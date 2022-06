De kans lijkt groot dat Lyon na 35 jaar een nieuwe eigenaar krijgt. De Franse topclub liet maandagavond zelf weten dat het onderhandelt met de Eagle Football Holdings van John Textor, de man die ook RWDM in zijn portefeuille heeft zitten.

Als de overname doorgaat, word de de Amerikaanse zakenman John Textor de grootste aandeelhouder van de club met zo'n 66 procent van de aandelen (wat nog kan oplopen tot ruim 88%). Momenteel is de uitgesproken Jean-Michel Aulas nog eigenaar en voorzitter. Hij nam de club in 1987 over en leidde die naar de top van het Franse voetbal met de zeven opeenvolgende titels van 2002 tot 2008 als hoogtepunt. Na de overname zou Aulas wel aanblijven als voorzitter en komt hij ook in het bestuur terecht van Eagle Football Holdings.

'Dit project betekent een nieuw hoofdstuk in de prachtige geschiedenis van deze club', vertelt Aulas. 'Het is al 35 jaar mijn ambitie om van Lyon een unieke club te maken. Met de nieuwe aandeelhouder zullen onze plannen nog sneller werkelijkheid worden. Ik ben blij en trots dat ik met zijn steun door mag gaan.'

John Textor is geen onbekende in het internationale voetbal. In België kwam hij al uitdrukkelijk in het nieuws toen hij 80% van de aandelen van RWDM kocht, in eigen naam. Verder is hij ook aandeelhouder bij Crystal Palace, waarvan hij samen met Steve Parish, Josh Harris en David Blitzer eigenaar is. Sterker nog, via een andere groep, Bolt Football Holdings, heeft hij sinds 2020 ook 97% van de aandelen van Waasland-Beveren in handen, een concurrent van RWDM in 1B.

Aan dat uitgebreide netwerk, waartoe onder meer ook nog het Braziliaanse Botafogo hoort, wordt nu dus ook Olympique Lyon toegevoegd. Textor wil met Lyon terug naar 'het allerhoogste niveau'. Daar zal hij wel wat werk aan hebben, want onder leiding van de Nederlander Peter Bosz eindigde de Zuid-Franse club afgelopen seizoen nog op een teleurstellende achtste plaats in de Ligue 1. In de Europa League bereikte het de kwartfinale.

De vrouwenploeg van Lyon behoort wel tot de absolute wereldtop. Ada Hegerberg en co wonnen vorige maand namelijk al voor de achtste keer de Champions League en pakten bovendien ook al voor de vijftiende keer de Franse titel.

