Komend voorjaar verschijnt in de bioscoop een film over Louis van Gaal. De bondscoach van het Nederlands elftal heeft zich drie jaar lang laten volgen door filmmaker Geertjan Lassche. Van Gaal (70) wil naar eigen zeggen in de film laten zien wie hij echt is.

'Ik vond het een eer om mijn medewerking te verlenen aan een film over mijn leven', zegt de Amsterdammer. 'Mijn imago komt niet overeen met de persoon die ik ben. Helaas. Je moet me persoonlijk kennen om door dat imago heen te kijken. Daarom heb ik voor één keer een filmmaker toegelaten.'

Het is de bedoeling dat de film, waarvan de titel nog geheim is, vanaf 14 april in de bioscopen draait.

In de film is niet alleen Van Gaal zelf te zien, maar komen ook allerlei voetbalsterren langs die vertellen over hun ervaringen met Van Gaal. Naast de carrière van de oud-trainer van onder meer Ajax, FC Barcelona, AZ, Bayern München en Manchester United komt ook zijn gezinsleven aan bod. Zijn vrouw en twee dochters werken mee aan het project.

Onder leiding van Van Gaal kwalificeerde het Nederlands elftal zich vorige maand voor het WK van komend jaar in Qatar. Na het WK, in november en december 2022, stopt Van Gaal als bondscoach.

De markante voetbaltrainer werkte eerder al mee aan twee biografieën.

De 45-jarige Lassche maakt de film met producent DOXY Films. Omroep MAX en distributeur Dutch FilmWorks zijn partners in het project.

