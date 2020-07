Voormalig FIFA-voorzitter Sepp Blatter, zelf jarenlang omstreden, heeft opgeroepen om zijn opvolger Gianni Infantino te schorsen. Het Zwitserse gerecht startte gisteren een onderzoek naar geheime afspraken van de Italiaan.

Het gaat meer bepaald om enkele geheime ontmoetingen tussen Infantino en voormalig hoofdaanklager Michael Lauber, maakte het OM donderdag bekend.

'Voor mij is duidelijk dat de ethische commissie van de FIFA een zaak tegen de heer Infantino moet openen en hem dus moet schorsen', zei Blatter in een verklaring tegenover persbureau Reuters.

De afspraken tussen Infantino en Lauber zijn niet verboden, maar als ze plaatsvinden, dan moet dat echter gebeuren bij justitie. De verzwegen ontmoeting tussen Infantino en Lauber zou echter hebben plaatsgevonden in een hotel in Bern. Volgens de Süddeutsche Zeitung zou er tijdens de geheime afspraak zijn gesproken over een televisiecontract met een Argentijnse partij die Infantino in zijn vorige baan, als secretaris-generaal van de UEFA, zou hebben ondertekend.

'Ik ontken stellig dat ik heb gelogen. Maar als u mij als federale aanklager niet gelooft, dan schaadt dat het OM. Daarom bied ik mijn ontslag aan', zei Lauber vorige week, toen hij opstapte.

Infantino gaf al te kennen dat er niets illegaals is aan zijn ontmoetingen met Lauber.

