Elke week berichten we in The Life of Kevin over Kevin De Bruyne bij Manchester City. Deze keer: na een (te) korte zomer spaarde Pep Guardiola hem geregeld in het najaar, maar uiteindelijk werd het drukke januariprogramma hem alsnog fataal.

Het is niet voor het eerst dat Kevin De Bruyne met hamstringproblemen kampt. In september 2016 (naweeën van het EK?), in de winter van 2018, het voorjaar van 2019 en onlangs in oktober speelden deze spieren hem ook al parten. Telkens ging het om kleine scheurtjes, goed voor een korte periode van afwezigheid: 17 tot 19 dagen en maximaal drie weken.

Op 7 februari staat de topper tegen Liverpool op het programma. Dat is van woensdag, toen hij tegen Aston Villa uitviel, tot dan exact 19 dagen. Kortom: dat wordt kantje boord.

Een geluk voor City is wel dat het programma tot dan relatief meevalt. De ploeg van Pep Guardiola knokte zich na een slappe start sterk terug en vocht zich weer in de race om de titel. Dit weekend had De Bruyne sowieso vrij gekregen voor het bekerduel met Cheltenham, en in de competitie zijn er tot de topper nog wedstrijden tegen West Brom (19e), Sheffield United (20e) en Burnley (16e). Nu verslikte Liverpool zich wel in Burnley, dus niks is zeker, maar de grote duels zijn voor februari en maart, met naast Liverpool ook nog wedstrijden tegen Tottenham, een weer sterker wordend Arsenal, Manchester United en Europese duels met Hoffenheim. De afwezigheid van De Bruyne - dit seizoen al goed voor drie goals en opnieuw tien assists - is nu niet echt dodelijk. Dat had het wel kunnen zijn, mocht de blessure een maand later zijn gevallen.

Het is echter wel een waarschuwing. Werd de opeenvolging van wedstrijden De Bruyne alsnog te veel? Wellicht. Toen hij in oktober met spiervermoeidheid afhaakte bij de nationale ploeg spaarde Guardiola hem geregeld. Vooral in de Champions League, na de goeie start (9 op 9) was er snel zekerheid van plaatsing voor de volgende ronde. De Bruyne moest niet mee naar Olympiacos en keek tegen Porto en Marseille toe vanop de bank. De competitie was toen even belangrijker. Een wedstrijd per week vol gas geven, lukte De Bruyne wel. Zelfs met vermoeide spieren.

Zo ging het lang goed, tot nu. Het ritme van een wedstrijd per week van oktober tot eind december, met daarin slechts een uitzondering half december, werden er na nieuwjaar plots twee. In een kleine drie weken tijd werkte hij zo zes matchen af. Er was de FA Cup (Birmingham) én een prestigieuze halve finale in de ligabeker. Waar andere trainers al eens een B-elftal opstellen, doet Guardiola dat minder, zeker als de tegenstander Manchester United heet. Het bleek al met al voor De Bruyne te veel van het goeie.

Het is niet voor het eerst dat Kevin De Bruyne met hamstringproblemen kampt. In september 2016 (naweeën van het EK?), in de winter van 2018, het voorjaar van 2019 en onlangs in oktober speelden deze spieren hem ook al parten. Telkens ging het om kleine scheurtjes, goed voor een korte periode van afwezigheid: 17 tot 19 dagen en maximaal drie weken.Op 7 februari staat de topper tegen Liverpool op het programma. Dat is van woensdag, toen hij tegen Aston Villa uitviel, tot dan exact 19 dagen. Kortom: dat wordt kantje boord.Een geluk voor City is wel dat het programma tot dan relatief meevalt. De ploeg van Pep Guardiola knokte zich na een slappe start sterk terug en vocht zich weer in de race om de titel. Dit weekend had De Bruyne sowieso vrij gekregen voor het bekerduel met Cheltenham, en in de competitie zijn er tot de topper nog wedstrijden tegen West Brom (19e), Sheffield United (20e) en Burnley (16e). Nu verslikte Liverpool zich wel in Burnley, dus niks is zeker, maar de grote duels zijn voor februari en maart, met naast Liverpool ook nog wedstrijden tegen Tottenham, een weer sterker wordend Arsenal, Manchester United en Europese duels met Hoffenheim. De afwezigheid van De Bruyne - dit seizoen al goed voor drie goals en opnieuw tien assists - is nu niet echt dodelijk. Dat had het wel kunnen zijn, mocht de blessure een maand later zijn gevallen.Het is echter wel een waarschuwing. Werd de opeenvolging van wedstrijden De Bruyne alsnog te veel? Wellicht. Toen hij in oktober met spiervermoeidheid afhaakte bij de nationale ploeg spaarde Guardiola hem geregeld. Vooral in de Champions League, na de goeie start (9 op 9) was er snel zekerheid van plaatsing voor de volgende ronde. De Bruyne moest niet mee naar Olympiacos en keek tegen Porto en Marseille toe vanop de bank. De competitie was toen even belangrijker. Een wedstrijd per week vol gas geven, lukte De Bruyne wel. Zelfs met vermoeide spieren.Zo ging het lang goed, tot nu. Het ritme van een wedstrijd per week van oktober tot eind december, met daarin slechts een uitzondering half december, werden er na nieuwjaar plots twee. In een kleine drie weken tijd werkte hij zo zes matchen af. Er was de FA Cup (Birmingham) én een prestigieuze halve finale in de ligabeker. Waar andere trainers al eens een B-elftal opstellen, doet Guardiola dat minder, zeker als de tegenstander Manchester United heet. Het bleek al met al voor De Bruyne te veel van het goeie.