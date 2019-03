Thomas D'havé Expert in voetballetsels volgens klinische psycho-neuro-immunologie (kPNI). Werkt o.m. voor Ajax Opinie

Blessures voorkomen door goed te eten: 'Bij Ajax komen almaar meer spelers zelf om vis vragen'

Thomas D'havé, expert in voetballetsels, is verbaasd dat in de voetbalwereld het verband tussen blessures en voedingsgewoontes nog altijd niet wordt onderkend. 'Het is onthutsend hoe weinig voetballers op regelmatige basis vis eten.'