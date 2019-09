Volgens Duitse media zou de UEFA de Nations League willen hervormen. Daarbij zouden ze van 12 naar 16 A-teams gaan en zou Duitsland bij de elite blijven.

Hoe verrassend het ook mag klinken, maar Duitsland zou normaal gezien volgend jaar in de B-klasse van de Nations League moeten spelen. Die Mannschaft werd namelijk zegeloos derde en laatste in de een groep met Nederland en Frankrijk en degradeerde dus van de A- naar de B-divisie. Voor Duitsland zou dat sportief niet echt prettig zijn, want de spannendste wedstrijden zouden dan die tegen Rusland, Noorwegen of Servië moeten worden. En wie loopt daar echt warm voor? Maar de Europese voetbalbond zou dus een reddingsboei kunnen toewerpen, omdat die het toernooi zou willen hervormen.

Zo wilt de UEFA 16 in plaats van 12 landen in de A-divisie krijgen tegen de volgende editie van de Nations League in de herfst van 2020. Dat zou ook goed nieuws zijn voor Polen, Kroatië en IJsland die dreigden te 'degraderen' naar de B-divisie maar bij de hervorming zouden heropgevist worden. Volgens de UEFA werd de Nations League hel goed onthaald en was het zowel sportief als economisch heel gunstig voor de A-teams. Daardoor zou de UEFA die elitepoule willen uitbreiden.

Voor de Rode Duivels zou de hervorming geen gevolgen hebben, want zij speelden sowieso volgend jaar in de A-divisie. België eindigde tweede in een groep met Zwitserland en IJsland. De vier teams die promoveerden uit de B-divisie waren Denemarken, Bosnië-Herzegovina, Zweden en Oekraïne. Zij hebben ook al hun plaats in de eliteklasse van volgend seizoen.

Of de hervorming er komt, weten we op dinsdag wanneer de UEFA vergadert in de Sloveense hoofdstad Ljubljana. De loting voor de Nations Leaguegroepen vindt plaats in maart in Amsterdam.