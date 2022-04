Er lijkt een einde te komen aan de soap rond Dries Mertens. Het contract van de Rode Duivel loopt komende zomer af, maar nu heeft Napoli toch een akkoord gevonden over een verlengd verblijf. Dat meldt de Gazzetta dello Sport woensdag.

Het is crisis bij Napoli. Enkele weken geleden was het nog een van de topfavorieten voor de Italiaanse titel, maar na de 3-2-nederlaag tegen Empoli en een 1 op 9 is die hoop alweer helemaal weg. Zeven punten bedraagt de kloof met leider AC Milan al. Het bracht coach Luciano Spalletti ertoe de ploeg op retraite te zetten. De hele groep moest samen op afzondering tot de resultaten zouden verbeteren. Daarin wordt hij gesteund door eigenaar Aurelio De Laurentiis. Hij wil namelijk de kans op Champions Leaguevoetbal niet meer verspelen.

Van de afzondering kwam uiteindelijk niets in huis. De spelers waren niet opgezet met de beslissing en probeerden onder leiding van Dries Mertens en Lorenzo Insigne druk uit te oefenen op Spalletti om gewoon thuis te mogen blijven. Dat mocht echter niet baten, maar de hulp kwam uiteindelijk uit onverwachte hoek: volgens Italiaanse media is het hotel naast het oefencentrum namelijk volzet en zouden ook andere hotels in Napels volgeboekt zijn door het begin van het toeristenseizoen.

Geen afzondering dus. Nieuwe oplossing: de spelers moeten dan maar van 's ochtends tot 's avonds op de club blijven en De Laurentiis zal een hele week alle trainingen bijwonen en steeds bij de groep blijven. Voor Dries Mertens zou het een enorm voordeel opleveren. Italiaanse media meldden woensdag namelijk dat De Laurentiis van de gelegenheid gebruik wil maken om het contract van de Rode Duivel, dat over twee maanden afloopt, alsnog te verlengen.

Meer nog, de eigenaar is gisteren naar het huis van Mertens gestapt om zijn fiat te geven voor de verlenging van één seizoen. 'Ik ben gisteren naar zijn thuis gestapt. We hebben gesproken over de situatie en hebben een afspraak gemaakt voor het einde van het seizoen. Maar hij houdt van Napels en de club', vertelde De Laurentiis woensdagmiddag aan radiostation Kiss Kiss.

De topschutter aller tijden van Napoli - zijn totaal staat momenteel op 146 - stak zijn wil om in Zuid-Italië te blijven ook niet onder stoelen of banken de laatste maanden. 'Als ik hier moet vertrekken, zullen ik, Kat, de hond en zelfs de baby huilen', vertelde hij nog in de Corriere dello Sport. De Rode Duivel, die volgende week 35 wordt, zou het aanbod, dat een veel lager loon bevat, hebben aanvaard. Het ziet er dus naar uit dat het liefdesverhaal tussen Mertens en Napoli nog even zal doorgaan.

