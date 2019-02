Blogger wordt succestrainer: het wonderlijke verhaal van René Maric bij RB Salzburg

Er was eens, in het kleine stadje Handenberg, waar Oostenrijk aan Duitsland plakt, een jongeman die gek was van voetbal. In dat dorp, niet zo ver van Salzburg, kan René zich niet helemaal uitleven op het veld, omdat een blessure aan de benen hem verhindert op noppen te lopen. Het coachen van de plaatselijke jeugd biedt hem enige troost, maar in het kleine plaatsje (dat geen 2000 inwoners telt) kan hij zijn vele ideeën over voetbal niet echt kwijt.

...