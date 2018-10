Boca Juniors en Gremio nemen stevige optie op finale Copa Libertadores

Deze week vonden de heenwedstrijden van de halve finales plaats. Afgelopen nacht (Belgische tijd) klopte het Argentijnse Boca Juniors het Braziliaanse Palmeiras. In La Bombonera in Buenos Aires werd het 2-0, dankzij twee doelpunten in de slotfase van Dario Benedetto. Een dag eerder ging, in een ander Braziliaans-Argentijns duel, titelverdediger Gremio met 0-1 winnen bij River Plate.

De terugwedstrijden worden volgende week afgewerkt: Gremio - River op 31 oktober, Palmeiras - Boca op 1 november.

Vast staat dus al dat de winnaar uit Argentinië of Brazilië komt, en daarmee wordt de logica gerespecteerd. De vorige twintig edities ging de beker slechts vier keer niet naar een club uit een van die twee landen: in 2016 won het Colombiaanse Atletico Nacional, in 2008 het Ecuadoraanse LDU Quito, in 2004 Once Caldas uit Colombia en in 2002 Olympia Asuncion uit Paraguay.

Palmares

Boca Juniors is de op een na meest succesvolle club in de tegenhanger van de Champions League, maar wacht nu al tien jaar op een nieuwe titel. Het won de Copa Libertadores al zes keer, de laatste keer in 2007 toen het in de finale de betere was van... Gremio.

Die club uit Porto Alegre, waar Ronaldinho eind jaren 1990 zijn transfer naar Europa versierde, was al drie keer de beste, net als River Plate. Palmeiras heeft voorlopig één Copa in de prijzenkast staan, uit 1999.

In de Argentijnse competitie is titelhouder Boca na een matige start opgeklommen naar de vijfde plaats met vijftien punten na negen speeldagen, vijf minder dan leider Racing Club. Recordkampioen River Plate staat achtste met dertien punten, maar een match minder.

Palmeiras is de huidige competitieleider in Brazilië, met 62 punten na 30 speeldagen, Gremio is vijfde met tien punten minder.

Heen- en terug

Anders dan de Champions League wordt de finale van de Copa Libertadores over twee wedstrijden beslist. De heenmatch is op 7 november, op 28 november weten we wie Gremio opvolgt als kampioen van Zuid-Amerika.

In de Copa Sudamericana, zeg maar de Europa League van Zuid-Amerika, zitten ze nog maar aan de kwartfinales. Daar zijn nog in de running: Fluminense, Atletico Paranaense en Bahia uit Brazilië, Santa Fe en Defensa y Justicia uit Argentinië, Deportivo Cali en Atletico Junior uit Colombia en het Uruguayaanse Club Nacional.