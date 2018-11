Boca - River: superclásico in de finale van Copa Libertadores

Het is in deze tijden van diepe economische crisis een troost in Argentinië: Boca Juniors tegen River Plate in de finale van de Copa Libertadores. Een primeur, zij het geen onverwachte. Sinds het ontstaan van de beker in 1960 stond Boca al tien keer in de finale (zes keer winst), en River vijf keer (drie maal winst). Ooit zou het gebeuren, zeker nu sinds 2017 Mexicaanse clubs zich niet langer inschrijven en de spoeling dunner is.

Boca Juniors speelt eerst thuis, zaterdag in zijn Bombonera. Het schakelde Palmeiras uit, de ploeg van Felipe Scolari. Die was sterk in uitwedstrijden, maar slikte in Buenos Aires twee goals in de slotfase. Palmeiras kon dat thuis niet meer rechttrekken (2-2).

Tegenstander River Plate verraste Gremio, de titelverdediger in de Libertadores. Dat won in El Monumental met 0-1 en ook thuis kwam Gremio met 1-0 voor: boeken dicht. Tot River in een dolle slotfase nog twee keer scoorde. De 1-2 kwam er na een strafschop, toegekend op aanraden van de VAR. Veel tumult ging daar aan vooraf, het spel lag bijna tien minuten stil.

Opvallend: hoewel het Braziliaanse voetbal steevast zijn talenten aan Europa verliest - deze zomer nog Vinicius Junior (van Flamengo naar Real) en volgende zomer Rodrygo (van Santos naar Real) - heeft het de modernste stadions van het continent en meer financiële mogelijkheden. Toch haalde de laatste vijf jaar maar één ploeg de finale van de Libertadores.

Argentinië zit al decennia in een financiële crisis en heeft mythische en fel verouderde voetbaltempels, maar haalde de voorbije vijf jaar de finale: River (twee keer), Boca, Lanús en San Lorenzo. Een verbeterd televisiecontract is één van de verklaringen. Door de inflatie staan de eersteklassers wél onder druk. Veel spelerscontracten zijn opgesteld in dollars en worden onbetaalbaar.

Heen: zaterdag 10 november, terug: zaterdag 24 november