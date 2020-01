De topper Bayern München - Schalke 04 dit weekend staat in het teken van een keeperskwestie. Schalkedoelman Alexander Nübel trekt komende zomer naar Bayern. Tot groot ongenoegen van boegbeeld Manuel Neuer, die dreigt met een vertrek uit Beieren.

Ook dat kan er nog bij voor Manuel Neuer (33). Enkele dagen voor het topduel tegenover Schalke 04, zaterdag om 18.30 uur in de Allianz Arena van Bayern München, maakte de Duitse sensatiepers bekend dat de doelman niet langer samen is met zijn vrouw Nina (26). Zo kwam er een einde aan het huwelijk dat op juni 2017 plaatsvond in Italië. 'Geen commentaar, een privé-aangelegenheid', reageerde de 92-voudig international heel begrijpelijk.Neuer, die nog tot 2021 onder contract ligt bij Bayern München, focust zich liever op het sportieve. En dan zeker op de ontmoeting met zijn ex-club. Want in juli 2011 verruilde de goalie Schalke 04 voor de meervoudig kampioen. Hij was er bij in maart van dat jaar, toen de Königsblauen met 0-1 in de halve finale voor de DFB-Pokal voor het laatst zegevierden in Beieren. In de Bundesliga is het ondertussen al van december 2010 (0-2) geleden dat de ploeg uit Gelsenkirchen won.Bijzonder ontstemd was Neuer enkele weken geleden, toen bekend raakte dat vanaf komende zomer Alexander Nübel gratis overkomt van Schalke 04 en een verbintenis kreeg voor vijf seizoenen. Zijn woede richtte zich vooral op sportief directeur Hasan Salahamidzic, met wie hij onderhandelde over een nieuw tweejarig contract en die terloops had gepolst of Neuer bereid was om regelmatig te roteren. 'Geen sprake van', zo reageerde de aanvoerder. 'Ik ben een protagonist, geen figurant.'Bayern München zocht en vond een kwalitatief sterke doublure voor Neuer, die de afgelopen zomer wel eens vaker ontbrak door blessures. Een vertrek behoort tot de mogelijkheden. Juventus vormt een optie, doordat er geen volledige unanimiteit bestaat over Wojciech Szczesny, terwijl Gianluigi Buffon (41) niet echt een wissel vormt voor de toekomst. Er wordt in Beieren echter gehoopt dat het nieuwe bestuurslid Oliver Kahn(50), die stopte in 2008 maar vanaf 31 december 2021 Karl-Heinz Rummenigge opvolgt als voorzitter van de raad van bestuur, de brokken kan lijmen.Jammer genoeg komt het niet tot een clash tussen Neuer en zijn opvolger. Want Nübel zit zijn laatste schorsingsdag uit van vier speeldagen, na zijn kungfutussenkomst tegenover Eintracht Frankfurtspeler Mijat Gacinovic midden december. Trainer David Wagner moet zijn kapitein tussen de palen vervangen door U21-international Markus Schubert (21), die in de fout ging tegen Wolfsburg.Benito Raman (25), dit seizoen al goed voor 4 doelpunten en 4 assists, is een vraagteken. De Gentenaar werd het slachtoffer van griep, waardoor een groot vraagteken achter zijn naam prijkt. Een stevige streep door de plannen van Schalke 04, want de vleugelaanvaller is met een gemiddelde van 45 sprints per Bundesligaduel een kwelduivel voor heel wat statische verdedigers. Ismael Jakobs (FC Köln, 40) en Ivan Perisic (Bayern München, 39) vervolledigen dit podium.