Alle bezoekers aan de WK-kwalificatiewedstrijd van het Nederlands elftal tegen Montenegro die zaterdag in Eindhoven het veld op kwamen, krijgen een stadionverbod.

In totaal renden zeker zestien fans het veld op, onder wie de 13-jarige Amin die in de slotfase van het duel erin slaagde om ongehinderd een selfie te maken met Memphis Depay. De Amsterdamse jongen deed een dag later trots zijn verhaal op diverse tv-zenders.

Zijn ouders kregen dinsdag in een telefonisch gesprek van de KNVB te horen dat hij, net als de andere veldbetreders, in principe vijf jaar lang niet in een stadion mag komen.

Voor degenen voor wie het de eerste overtreding betreft, kan het stadionverbod worden verlaagd naar 15 maanden (en 45 maanden voorwaardelijk). Ze moeten dan een alternatieve straf aanvaarden.

Iedereen die het veld op kwam, krijgt ook een boete. Die is normaal gesproken 450 euro, maar voor Amin heeft de KNVB zijn leeftijd meegewogen. Voor de jonge selfiemaker bedraagt de boete 100 euro.

Oranje speelt dinsdagavond in de Johan Cruijff ArenA in Amsterdam tegen Turkije.

