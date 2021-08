Wat niemand ooit mogelijk achtte, is toch waarheid geworden: Lionel Messi verlaat Barcelona en zal dus geen nieuw contract tekenen bij de Spaanse club. Dat meldde Barcelona donderdagavond.

Messi speelde al sinds 2000 voor de jeugd van Barcelona, dat hem bij Newell's Old Boys oppikte. In 2004 debuteerde hij voor de hoofdmacht van Barcelona. Met de Argentijnse spits in de rangen werd Barcelona tien keer landskampioen, won het zeven keer de Copa del Rey, acht keer de Spaanse Super Cup, vier keer de Champions League, drie keer de Europese Super Cup en drie keer het WK voor landenteams.

Vorig jaar leek een breuk tussen Messi en Barcelona ook al in de maak, maar uiteindelijk besliste Messi toch te blijven. Nu liep zijn contract op 30 juni af en een nieuwe verbintenis komt er dus niet. 'Er werd weliswaar een akkoord gevonden tussen Messi en de club, maar dat kan wegens economische en structurele obstakels (reglementen van de Spaanse Liga) niet bestendigd worden', luidt de uitleg van Barcelona. 'Messi zal dus niet bij Barcelona blijven. Beide partijen betreuren ten zeerste dat de wensen van zowel de club als de speler niet concreet gemaakt kunnen worden.'

LATEST NEWS | Leo #Messi will not continue with FC Barcelona — FC Barcelona (@FCBarcelona) August 5, 2021

