Aanvaller Roman Yaremchuk (Benfica) krijgt mogelijk een straf van de Europese voetbalbond UEFA. De Oekraïner, die tussen 2017 en 2021 vier seizoenen voor AA Gent speelde, trok woensdagavond na zijn gelijkmaker tegen Ajax (2-2) in de heenwedstrijd van de achtste finales van de Champions League zijn shirt uit. Op het zwarte shirt dat hij daaronder droeg, stond een drietand. Dat is een belangrijk symbool in het wapen van Oekraïne.

Yaremchuk wilde zijn landgenoten zo steunen in de oorlog met Rusland, die inmiddels begonnen is. Hij kreeg voor het uittrekken van zijn shirt zoals gebruikelijk een gele kaart van de scheidsrechter.

Daar blijft het echter mogelijk niet bij. De UEFA staat het tonen van politieke symbolen niet toe.

Yaremchuk begreep achteraf dat Benfica mogelijk een boete krijgt voor zijn actie. Volgens de reglementen loopt hij zelfs kans op een schorsing. 'Maar de club staat achter me en steunt me', zei de Oekraïner. 'Ik wilde mijn land graag steunen. De situatie daar maakt mij bang. Ik had er goed over nagedacht.'

Oekraïne mocht vorig jaar op het EK met een shirt voetballen waarop een afbeelding van het in 2014 door Rusland geannexeerde schiereiland de Krim en patriottische slogans stonden. Na protest van Rusland moest wel een slogan van het shirt verwijderd worden.

