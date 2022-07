Bordeaux mag alsnog aan de slag in Ligue 2 ondanks financiële problemen

Girondins de Bordeaux is op drie dagen voor de start van het seizoen opgevist in de Ligue 2. Dat is woensdag door het uitvoerend comité van de Franse voetbalbond (FFF) bevestigd. Daarmee komt er meteen ook een einde aan een lange soap.

© GETTY