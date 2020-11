Elke week berichten we in The Life of Kevin over Kevin De Bruyne bij Manchester City. Deze keer: terug naar het Engelse leven en het bommetje van Mourinho.

Met een mooie schuiver - de 4-2 tegen Denemarken - én een assist bij de eerste goal van Romelu Lukaku in diezelfde partij rondde De Bruyne een goeie week bij de Rode Duivels af. Drie zeges op rij, goed voor het moreel. Donderdag was het weer business as usual, de terugkeer naar Manchester, installeren thuis en dan naar het Etihad, om er de topper bij Tottenham voor te bereiden. Die staat morgenavond al geprogrammeerd. It never stops, the ratrace.De Spurs, tweede in de stand, worden gestuurd door José Mourinho en u kent hem net zo goed als wij: van een beetje oorlog vooraf is niemand vies. Hij allerminst. City heeft dit jaar een probleem in de aanval, en dat weet José. Dus zei hij, tussendoor, dat hij er zeker van was dat Raheem Sterling in Londen aan de aftrap zou komen.'Hoezo?', vroeg de pers. 'Die is toch geblesseerd?' De spits van de nationale ploeg was vorige week niet in Leuven; afgehaakt met een spierblessure.'Onder druk van Guardiola', reageerde Mourinho, die van Gareth Southgate een quote had gelezen dat managers in deze drukke periode wel eens druk durven zetten op hun bond of de bondscoach, om spelers die iets voelen naar huis te sturen. Zo wees Mourinho indirect naar Sterling.Het zou alvast wat schelen, want het is nog niet het seizoen geweest van City in aanvallend opzicht. Kijk maar eens naar de stand. Na zeven speeldagen heeft de ploeg van Guardiola amper tien keer gescoord, zelfs Newcastle doet even goed. Alleen Wolves, Arsenal en de onderste vier in de stand (Fulham, West Brom, Burnley en Sheffield United) scoren minder. De fans van City zijn anders gewoon. Ze zien ook veel minder kansen. Vorig seizoen een heel jaar lang minimaal 2,5 expected goals per wedstrijd. Nu slechts 1,34.Ter verdediging van Guardiola: hij heeft dit seizoen nog niet veel kunnen rekenen op zijn nummers 9. Agüero zou weer fit zijn na een goeie trainingsweek, hij speelde dit seizoen maar net meer dan 100 minuten in de competitie. Gabriel Jesus, zijn Braziliaanse concurrent, haalde nog geen 200 minuten (het equivalent van iets meer dan drie matchen), terwijl Ferran Torres, die voor Spanje zo'n indruk maakte tegen Duitsland, geen 50 procent van de speeltijd op het veld stond. Mahrez, Sterling, Foden ... dat zijn allemaal wat mindere afwerkers.Het is een beetje boring City dit jaar, met weinig spektakel. In zeven wedstrijden slechts tien goals, andere jaren waren dat er 27, 21, 22 en 18. Bovendien heeft het - de slachting tegen Leicester City vertekent dat beeld een beetje - de beste verdediging : slechts 9 tegengoals (waarvan vijf van Leicester). Tottenham pakt ook weinig goals, de kans dat het straks 5-5 wordt, lijkt miniem.Heeft een en ander met een mindere vorm van Kevin De Bruyne te maken? Slechts een week vakantie, veel matchen ...Wel, eigenlijk niet. De Engelsen houden veel stats bij. Bijvoorbeeld een lijstje van zij die kansen creëren. Mo Salah, nu COVID-slachtoffer, staat daar dit seizoen op één, met 20 gecreëerde kansen uit open play (vrije trappen en corners staan niet in dit lijstje). Op plaats twee: Jack Grealish (Aston Villa, ook al in Leuven te bewonderen) en ... De Bruyne. Beiden hebben ze er al 17 uit hun voeten geschud. Met die nuance: De Bruyne kwam twee matchen minder in actie dan Grealish en drie minder dan Salah. Onze landgenoot was vorig seizoen met veel voorsprong de winnaar in dit klassement: hij haalde er toen 104. Grealish was twee met 75 (weliswaar in een veel zwakker Aston Villa). Kortom: met de offensieve inbreng van De Bruyne zit het wel goed, als de spitsen er zijn, gaan de cijfers van City wel weer omhoog.Hét nieuws van de week was dan ook de contractverlenging van Pep Guardiola, in januari 50 en bezig aan zijn vijfde seizoen. Nog twee erbij, Pep ligt nu vast tot 2023.De Bruyne en co kunnen dus rekenen op enige continuïteit. Niet evident, want de vrouw van Pep, Cristina, woont inmiddels weer in Barcelona, waar zij haar zaken runt. En Valentina, hun jongste dochter, loopt er school. Maar weg van de heksenketel, die de Catalaanse stad voor hem was, zou Pep zich goed voelen bij City, waar de TD ook een Catalaan is en de verstandhouding met de grote bazen groot zou zijn. De afstand neemt hij erbij, want als fan van Cruijff weet hij: elk voordeel heb zijn nadeel (al zag de Nederlander het wel andersom).Nu zal de druk wel toenemen. Er is die winst in de CL die ooit eens moet komen en een van de vragen op zijn eerste persconferentie na de contractverlenging ging meteen over Messi. De komende maanden allicht hét topic in Manchester. Wanneer komt Messi?