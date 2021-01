Manchester United-aanvaller Marcus Rashford heeft opnieuw een slag thuisgehaald bij de Britse regering.

Premier Boris Johnson beloofde hem om de inhoud van de gratis maaltijdpakketten op school 'volledig te herbekijken'.

In het parlement gaf Johnson toe dat de inhoud van de maaltijdpakketten 'schandelijk' is. Hij bedankte Rashford, die ondertussen al een hele tijd opkomt voor minderbedeelde kinderen, om het probleem onder de aandacht te brengen en beloofde om het op te lossen.

Op Twitter waren verschillende beelden opgedoken van de maaltijdboxen, en de inhoud bleek zeer pover. 'Ik heb net een goed gesprek gehad met de premier', tweette Rashford. 'Hij verzekerde me dat hij voor een correctie zal zorgen en dat de inhoud volledig herbekeken wordt. Hij is het er mee eens dat de beelden die op Twitter opdoken onaanvaardbaar zijn.'

Eerder al zorgde Rashford ervoor dat kinderen die recht hebben gratis schoolmaaltijden ook tijdens de vakanties hun pakket nog krijgen. De regering trok de bedeling ook door tijdens de lockdown.

