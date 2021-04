De Britse eerste minister Boris Johnson ontkent donderdag via zijn woordvoerder elke betrokkenheid in het voordeel van een Saoedisch fonds bij de afgesprongen overname van voetbalclub Newcastle.

Volgens de Daily Mail stuurde kroonprins Mohammed bin Salman in juni WhatsApp-berichten naar Boris Johnson in de hoop dat de Premier League "haar verkeerde conclusies zou heroverwegen en corrigeren". Die blokkeerden namelijk de overname.

De woordvoerder van Johnson weigerde commentaar te geven op de "privégesprekken". Hij gaf evenwel toe dat Johnson zijn adviseur Eddie Lister verzocht had om het dossier omtrent het Saoedische overnamebod te onderzoeken.

"De premier vroeg Lister om de vorderingen van de gesprekken over een potentiële overname na te gaan, maar niet om tussen te komen. De regering is op geen enkel moment betrokken partij geweest", klonk de woordvoerder klaar en duidelijk.

De afgesprongen overname maakt het voorwerp uit van een arbitrageprocedure in Londen. Newcastle-eigenaar Mike Ashley vecht de conclusie van de Premier League aan dat het consortium als een tak van de Saoedische staat onder leiding van prins Mohammed bin Salman mag beschouwd worden.

