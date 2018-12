Borkelmans met Jordanië op Asian Cup: 'Prins Ali heeft mij het volste vertrouwen gegeven'

Vital Borkelmans trekt in januari met Jordanië naar de Asian Cup in de Verenigde Arabische Emiraten. In een interview met Sport/Voetbalmagazine vertelt de voormalige assistent van Marc Wilmots bij de Rode Duivels over zijn nieuwe rol als Jordaanse bondscoach en blikt hij vooruit op het tornooi.