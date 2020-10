Ondertussen worden ze jaar na jaar overmeesterd door Bayern München, maar zo'n tien jaar geleden was het wel Dortmund dat de plak zwaaide in Duitsland. Waar zijn de spelers uit die fenomenale ploeg terechtgekomen?

Het was een uitzonderlijk seizoen voor Dortmund, dat van 2012/13. De twee jaren ervoor werd het kampioen in de Bundesliga, maar in dat seizoen zat Dortmund op het toppunt van zijn kunnen met een finaleplek in de Champions League en een tweede plek in eigen land. Geleid door Jürgen Klopp, die er ondertussen al vier seizoenen zat, was Dortmund een van de aantrekkelijkste ploegen van Europa. En ook al was Bayern dat jaar beter in de competitie en de Champions League, toch waren het de Borussen die de harten van de supporters hadden veroverd. Maar nu, acht jaar later, is de trainer vertrokken en ook zo goed als alle spelers.

...

Het was een uitzonderlijk seizoen voor Dortmund, dat van 2012/13. De twee jaren ervoor werd het kampioen in de Bundesliga, maar in dat seizoen zat Dortmund op het toppunt van zijn kunnen met een finaleplek in de Champions League en een tweede plek in eigen land. Geleid door Jürgen Klopp, die er ondertussen al vier seizoenen zat, was Dortmund een van de aantrekkelijkste ploegen van Europa. En ook al was Bayern dat jaar beter in de competitie en de Champions League, toch waren het de Borussen die de harten van de supporters hadden veroverd. Maar nu, acht jaar later, is de trainer vertrokken en ook zo goed als alle spelers.De doelman van de ploeg, Roman Weidenfeller, speelde na het beruchte seizoen nog vijf jaar bij Dortmund door vooraleer hij op zijn 38e afscheid nam van het voetbal. In totaal speelde de Duitser 16 seizoenen en 453 matchen voor de Borussen. Een echte clubman dus! Zijn vervanger, de Australiër Mitchell Langerak, verging het heel wat minder goed en trok al in 2015 de deur achter zich dicht en vertrok naar Stuttgart.In de verdediging zijn er nog twee verdedigers over van de gouden jaren. Lukasz Piszczek en Marcel Schmelzer bleven trouw aan de clubkleuren, terwijl Mats Hummels naar Bayern trok, maar terugkeerde in de zomer van 2019. Neven Subotic (Saint-Étienne en nu Union Berlin) en Felipe Santana (Schalke 04 en nu terug in Brazilië) verlieten dan weer wel definitief de ploeg uit het Ruhrgebied. Het middenveld liep wel helemaal leeg, daar speelt nu geen enkele speler meer uit de gouden periode. De mannen met de meeste minuten in het seizoen 2012/13, Ilkay Gündogan en Kevin Grosskreutz, kenden daarna een volledig andere carrière. De jonge Turkse Duitser is ondertussen succesvol bij het Manchester City van Pep Guardiola, terwijl Grosskreutz niet kon overtuigen bij Galatasaray of eender welke andere club. Ondertussen speelt hij bij derdeklasser KFC Uerdingen 05.Een andere jongen Duitser, Moritz Leitner, speelde 31 wedstrijden in dat seizoen, maar werd het jaar erop uitgeleend aan Stuttgart en werd uiteindelijk aan Lazio Roma verkocht in 2016. Een andere naam die onmiddellijk na het seizoen vertrok, is Ivan Perisic. De ex-speler van Club Brugge en KSV Roeselare trok eerst naar Wolfsburg om daarna bij Inter te tekenen. Na een succesvolle uitleenbeurt aan Bayern vorig seizoen zit de Kroaat nog steeds in het noorden van Italië. Ex-Duits international Sebastian Kehl hing twee seizoenen later zijn schoenen aan de haak. Op datzelfde moment vertrok Jakub Blaszczykowksi, een van de uitblinkers in de ploeg, naar Fiorentina en nog eens twee jaar later trok Sven Bender naar Bayer Leverkusen.Toptalent Nuri Sahin, tot slot, was een van dé absolute smaakmakers in het team van Klopp. Er werd hem een grote toekomst voorspeld en trok uiteindelijk ook naar Liverpool. Alleen liep het daar niet helemaal zoals gepland. De Turkse Duitser wist niet te overtuigen en keerde enkele jaren later terug naar het oude nest. In 2018 vertrok hij echter opnieuw, want zijn oude vorm wist hij niet meer te behalen. Nu speelt hij bij Werder Bremen.Een gelijkaardig verhaal is dat van Shinji Kagawa. De Japanner kon kiezen uit alle grote ploegen van Europa en koos net voor het begin van het uitzonderlijke seizoen 2012/13 voor het Manchester United van Sir Alex Ferguson. Alleen viel het daar niet meteen mee. Twee seizoenen later stond hij alweer in Dortmund, maar ook daar was het niet meer de beste Kagawa die we zagen. Sinds de zomer van 2019 zit hij bij Real Zaragoza in de Spaanse tweede klasse.En ook het verhaal van Mario Götze is wat vreemd. De held van het WK in 2014, hij scoorde de winnende treffer voor Duitsland in de finale tegen Argentinië, trok na enkele uitstekende seizoenen naar Bayern München, maar door blessures ging ook de jonge Duitser terug naar Dortmund. Daar kreeg hij in 2017 een vreemde stofwisselingsziekte en ondertussen zit Götze op zijn 28 zonder club. Van de andere aanvallers van toen bleef enkel Marco Reus over. De Duitser, die dat seizoen overkwam van Borussia Mönchengladbach, is altijd trouw gebleven aan de club, dat ook nog altijd op zijn kapitein rekent ondanks de ontelbare blessures. De grootste ster van het team, Robert Lewandowski, bleek ook niet te houden voor Dortmund. De Poolse goalgetter trok in 2014 naar Bayern München en ontpopte er zich tot misschien wel de beste spits ter wereld. Eerste wisselspeler Julian Schieber, tot slot, verliet de club in 2014 voor Hertha Berlijn en zit ondertussen bij Augsburg.Op acht jaar is er dus veel veranderd bij de Borussen, want niet enkel de spelers, maar ook de trainer zocht andere oorden op. Na een sabbatjaar koos Klopp voor een avontuur bij Liverpool en kijk hoe dat is uitgedraaid... Bij Dortmund passeerden nog Thomas Tuchel, Peter Bosz en Lucien Favre, de huidige T1. Ondertussen is Dortmund geen absolute Europese topper meer, maar is wel nog steeds de grote uitdager van Bayern in eigen land.Samuel Gothot