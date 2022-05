Elke dag neemt Sport/Voetbalmagazine een buitenlandse topclub onder de loep. We kijken even terug op het voorbije seizoen en blikken vooruit naar de uitdagingen in de toekomst. Vandaag: Borussia Dortmund.

Sterke en zwakke punten

Tweede in de competitie op zeven punten van Bayern München: het bestuur van Borussia Dortmund had meer verwacht. Sterke man Hans-Joachim Watzke liet dat op het einde van het seizoen horen en stuurde trainer Marco Rose door. Voor hem was deze scheiding een bittere nederlaag want om Rose bij Borussia Mönchengladbach los te weken, was er vorige zomer nog vijf miljoen euro betaald.Borussia kon ook dit seizoen rekenen op een doortastende aanval, met Erling Haaland als de absolute troefkaart. De Noor maakte 22 doelpunten en gaf acht assists. Ook aanvoerder Marco Reus speelde met negen goals en zeventien assists een belangrijke rol. Het probleem van Borussia Dortmund zat hem in de defensie. Het incasseerde 52 tegendoelpunten, dat is er bijvoorbeeld maar één minder dan het degraderende Arminia Bielefeld.Het vertrek van Marco Rose kwam als een volslagen verrassing. Hem werd vooral de matige terugronde aangewreven waarin de ploeg zich amper ontwikkelde en spelers dezelfde fouten bleven maken. De vele blessures zorgden ervoor dat het collectief verbrokkelde, maar eigenlijk werd dat nooit echt als een excuus aanvaard. Omdat Rose er nooit in slaagde de spelersgroep in een homogene eenheid om te vormen. Bovendien greep hij niet in toen er in de groep fricties ontstonden.Sinds het vertrek van Jürgen Klopp, nu zeven jaar geleden, heeft Borussia Dortmund duidelijk een probleem met trainers. Eerst was er Thomas Tuchel onder wie er een nieuw tijdperk moest beginnen. Maar de eigenwijze Tuchel botste met Watzke. Vervolgens was er de Nederlander Peter Bosz die na de heenronde werd bedankt, Peter Stöger, Lucien Favre en Edin Terzic die de ploeg na het ontslag van Favre naar de bekeroverwinning leidde en voor de Champions League kwalificeerde. Zes trainers in zeven jaar, het is niet echt de continuïteit waar Borussia naar streeft. Met de aanstelling van Edin Terzic, die na zijn kort intermezzo als trainer weer zoals voordien technisch directeur werd, moet er een nieuwe weg worden ingeslagen.Erling Haaland was dit seizoen vaak geblesseerd en stond maar in 24 van de 34 wedstrijden aan de aftrap. Maar daarin was hij bepalend: hij had een voet in 35 procent van de goals. De Noor speelde in anderhalf jaar in de Bundesliga 67 matchen en kwam daarin aan 62 doelpunten.De leemte die Haaland nalaat opvullen wordt het grootste probleem. Zijn productie zal over verschillende schouders moeten gespreid worden. Ook al bleek dat sommige spelers zonder de dominante Haaland doeltreffender waren. Zoals de Nederlander Donyell Malen bijvoorbeeld.Borussia zoekt naar een nieuw evenwicht en een nieuwe identiteit. Met een andere trainer maar ook een nieuwe sportief directeur. Oud-speler Sebastian Kehl is de opvolger van Michael Zorc. Officieel vanaf 1 juli maar Kehl wordt nu al betrokken bij de transferpolitiek en zal volgend seizoen nog met Zorc samenwerken.Borussia verstevigde de defensie met twee internationals: Niklas Süle (Bayern München) en Nico Schlotterbeck (SC Freiburg) vormen het hart van de defensie. Vooral Schlotterbeck brengt kwaliteiten mee die geel-zwart miste: hij verdedigt naar voren, is giftig in de duels en trekt, met een gecalculeerd risico, geregeld mee in de aanval. Maar zij alleen zullen het defensieve probleem niet oplossen. Er wordt nog naar een sterke verdedigende middenvelder gezocht, een vervanger voor Axel Witsel.Als opvolger van Erling Haaland werd de door vele Europese clubs begeerde Karim Adeyemi aangetrokken. Hij komt voor 30 miljoen euro over van RB Salzburg en tekende een contract tot medio 2027. De in München geboren Adeyemi, zoon van een Nigeriaanse vader en een Roemeense moeder maar wel degelijk Duitser, past in het powervoetbal dat Borussia wil spelen. Bij RB Salzburg was hij de opvolger van... Erling Haaland.