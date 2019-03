Borussia Dortmund gelooft nog in CL-stunt

Een loodzware opgave, maar niet onmogelijk. Met de steun van de befaamde Gelbe Wand weet sterspeler Marco Reus, die naar zijn eigen zeggen na zijn blessure weer fysiek volledig klaar is - zelfs voor 120 minuten - wat BVB te doen staat: snel scoren in het eigen Signal Iduna Park en de Engelsen doen twijfelen.

'Talloze wedstrijden werden hier afgewerkt waarin geschiedenis is geschreven', oordeelt de 29-jarige aanvoerder. 'Ik geloof dan ook dat wij in staat zijn om dat te realiseren. Het is dus aan ons om een topprestatie te leveren, boven onszelf uit te stijgen en toe te slaan op de juiste momenten.'

De ervaren Zwitserse trainer Lucien Favre laat de deur op een kier. 'Je waar maar nooit, hé. Alleen mogen we dan de defensieve fouten van de afgelopen weken niet meer maken. Als we slim blijven spelen, is alles mogelijk.'

Interessant is de statistiek dat Borussia Dortmund bij elke thuiswedstrijd in 2019 al drie keer wist te scoren. Maar tegelijkertijd kreeg de ploeg uit het Ruhrgebied ook telkens minstens een goal tegen. Gebeurt dit tegen de uitgekookte Spurs van coach Mauricio Pochettino - die zich voor het eerst sinds 2011 nog eens kunnen plaatsen voor de kwartfinales, dan moeten Axel Witsel en co er maar liefst vijf maken om alsnog de laatste acht van het kampioenenbal te bereiken. 'Als zij scoren, dan wordt het wel héél moeilijk', denkt ook Reus.

Het vaste hart

Een sleutelrol lijkt weggelegd voor de inmiddels dertigjarige Luikenaar. Witsel zorgde in de hoogconjunctuurfase van Borussia Dortmund als bepalende pion voor de juiste structuur in stabiliteit, toen de Spaanse spits Paco Alcácer nagenoeg met de ogen dicht scoorde en Reus het elftal op sleeptouw nam. Onze landgenoot bepaalde het ritme en tempo van een wedstrijd, vormde een belangrijke schakel in de opbouw. Zelfs Matthias Sammer kwam in vervoering van impact op het spel van BVB en bestempelde Witsel amper drie maanden geleden nog als 'het vaste hart' van Dortmund.

Kan Witsel er opnieuw voor zorgen dat de individuele fouten in verdedigend opzicht verdwijnen en offensief er efficiënter wordt omgesprongen met de aangeboden kansen? Witsel zal de duels moeten winnen, ballen veroveren en zijn dominantie als heerser op het middenveld zo maximaal moeten benutten. Kan hij er nog de flankwissels aan toevoegen - zoals Toni Kroos bij Real Madrid en Thiago bij Bayern München - en uitpakken met heel precieze ballen voor de buitenspelers, dan behoort een stunt zeker tot de mogelijkheden.