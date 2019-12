Borussia Dortmund heeft zich versterkt met het Noorse talent Erling Braut Håland. Dat heeft de Duitse topclub zondag laten weten. De 19-jarige aanvaller, die overkomt van Red Bull Salzburg en kon rekenen op heel wat belangstelling, ondertekent een contract tot juni 2024.

Salzburg was de voorbije maanden een goed geoliede machine met Håland als uitblinker en genadeloze afwerker. De imposante Noor trof dit seizoen maar liefst 28 keer raak in 22 wedstrijden. In de poules van de Champions League scoorde hij acht doelpunten, waarvan vier tegen KRC Genk. Eerder deze maand kreeg Håland als jongste speler ooit de prijs voor Voetballer van het Jaar in Oostenrijk. Salzburg plukte hem in 2018 weg bij Molde in Noorwegen.

'Ik voerde intensieve gesprekken met de clubleiding, en dan vooral met Hans-Joachim Watzke, Michael Zorc en trainer Lucien Favre', legt de aanwinst uit. 'Meteen kreeg ik het gevoel dat ik naar deze club wilde overkomen om er mijn weg verder te zetten. Ik kijk ernaar uit in een geweldige sfeer voor 80.000 fans te voetballen.'

Borussia Dortmund (30 ptn) staat in de Bundesliga vierde. Het team van Rode Duivels Axel Witsel en Thorgan Hazard mmoet leider RB Leipzig (37 ptn), Borussia Mönchengladbach (35 ptn) en Bayern München (33 ptn) voor zich dulden.