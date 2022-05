Met de verkoop van Erling Haaland aan Manchester City, maakte Borussia Dortmund opnieuw miljoenen euro's winst. Een tactiek die goed werkt, maar niet al te veel prijzen oplevert.

60 miljoen euro - waarschijnlijk na aftrekking van de bonussen voor makelaar en familie nog zo'n 50 miljoen - mocht weer op de rekening van Borussia Dortmund gestort worden. Met de transfer van Erling Haaland naar het Manchester City van Pep Guardiola was het dus weer kassa kassa voor de Borussen. Het bevestigde ook opnieuw de reputatie van Dortmund als koning van de transfermarkt, want in de voorbije negen jaar maakte de club uit het Ruhrgebied maar liefst 540 miljoen euro winst op transfers. Dortmund zit dus op een grote pot met goud.Architect van het succes is Michael Zorc, de technisch directeur die al heel zijn leven verbonden is aan de club - eerst als speler, dan als manager. Hij is de man die Dortmund opnieuw naar de Duitse top bracht, die succescoach Klopp naar het Signal Idunapark lokte en die de club opnieuw financieel gezond maakte, niet onbelangrijk na het faillissement in 2005. Zijn tactiek: de grootste talenten van Europa voor een prikje naar Dortmund halen en dan voor een maximale prijs opnieuw verkopen. Kijk maar naar Ousmane Dembélé (105 miljoen winst), Jadon Sancho (77,5) of Christian Pulisic (64). 10 grootste transfers van de laatste 10 jaarStuk voor stuk successen, maar in die negen jaar deed Dortmund wel geen enkele keer echt mee voor de titel. Met maar twee Duitse bekers en drie supercups, is de oogst in die periode voor een topclub als Dortmund wel erg matig. En in Europa werd het in de voorbije vijf seizoenen zelfs twee keer uitgeschakeld in de poulefase van de Champions League. Kunnen we Dortmund dan nog wel een echte topclub noemen of zijn de Borussen voornamelijk een doorgeefluik geworden? Toen toptalent Karim Adeyemi vorige week - in de schaduw van de transfer van Haaland - werd voorgesteld bij Dortmund, werd niet de vraag gesteld of hij de man is die Dortmund de titel kan bezorgen, maar vooral hoeveel hij op termijn de club zou kunnen opleveren. Het is symbolisch voor de situatie van de club op dit moment. Dortmund is, terwijl het miljoenen vangt per jaar, veranderD in een grijze muis in Europa. Net zoals Bayern zeker kampioen wordt, is het ook haast altijd een certitude dat Dortmund - op respectabele afstand - tweede zal worden. En zo zien jonge talenten de club ook: eentje waar je kan proeven van de top, maar waar je niet gegarandeerd prijzen zal pakken. En dus willen ze er na een tijdje alweer weg. Dat straalt ook af op de supporters, die nog steeds massaal naar het stadion komen, maar wat gefrustreerd raken door de uitblijvende successen. 'Het seizoen is goed verlopen voor ons', vertelde coach Marco Rose. 'Maar we slaagden er niet in om de supporters volledig achter ons te krijgen door een bijzonder zege of een overwinning in de beker. We moeten de fans zich opnieuw laten identificeren met de club zodat ze er opnieuw van genieten om naar het stadion te komen.'Die stappen zal Dortmund met een andere architect moeten doen. Zorc nam namelijk afscheid van de club na 44 jaar trouwe dienst en gaf het stokje door aan Sebastian Kehl. Zal hij het werk van zijn voorganger verderzetten of komt er een switch om de club opnieuw echt sexy te maken? Dortmund staat voor een scharniermoment, het vertrek van Haaland kan wel eens het einde zijn geweest van een tijdperk.