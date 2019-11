Jacques Sys is hoofdredacteur Sport/Voetbalmagazine

De 3-2-zege tegen Inter Milaan in de Champions League heeft voor enige rust gezorgd bij de club uit het Ruhrgebied. Maar net voor de kraker op Bayern München is de tweespalt binnen de vereniging daarmee niet verdreven.

In de net verschenen biografie van Hans-Joachim Watzke (Die neue Borussia) heeft de CEO het over de weg die zijn club moet inslaan. Op economisch vlak, zo schrijft hij, is er nog wel een achterstand tegenover Bayern München, maar alle andere indicatoren zijn aanwezig: de infrastructuur, de supporters, de sportieve uitbouw, de scouting, de jeugdafdeling en het fundament van geel-zwart, een steeds sterke selectiegroep.

