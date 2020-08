Hoe gezond deze politiek is en nog langer te verdedigen valt, hangt af van de sportieve ambities bij BVB.

Door de coronapandemie werd er tussen maart en juni maar liefst vijf miljoen euro bespaard bij de werkgever van de Rode Duivels Thomas Meunier, Thorgan Hazard en Axel Witsel. Maar daar tegenover staat dan weer de vaststelling dat de personeelkosten bij de club uit Noordrijn-Westfalen met meer dan tien miljoen euro naar omhoog schoten. Financieel directeur Thomas Tress gaf de cijfers mee toen hem werd gevraagd naar het jaarverslag van het boekjaar 2019/20. Maar liefst zes van de tien miljoen euro kwam daarbij op het conto van de profspelersafdeling.

Globaal bedraagt de personeelslast bij Dortmund 245,157 miljoen euro. Ten opzichte van het seizoen 2010/11 (61,5 miljoen euro) is er dus sprake van een meerkost met 250 procent Daarin zijn de lonen meegerekend van maar liefst achthonderd mensen, van administratie, commercieel, tot de amateursectie en jeugdopleiding. 'Reken maar dat 75 tot 80 procent daarvan op rekening komt van de professionele spelersselectie', liet CEO Hans-Joachim Watzke eerder al uitschijnen. Snel uitgerekend, betekent dit voor een kern van 24 jongens minimaal 161,4 en maximaal 172,1 miljoen euro.

44 miljoen euro verlies

Aanvoerder Marco Reus, Mats Hummels, Emre Can en onze landgenoot Axel Witsel behoren tot de categorie van topverdieners. Maar met een geschat jaarinkomen van 10 miljoen euro zit eerstgenoemde nog altijd maar aan de helft van bijvoorbeeld Bayern Münchenspits Robert Lewandowski. Bovendien is de kans groot dat aanstormende talenten Erling Haaland en Jadon Sancho over afzienbare tijd in een hogere salarisklasse zullen terechtkomen.

Op de balans van Borussia Dortmund werd onlangs een verlies van 44 miljoen euro genoteerd, terwijl voor het lopende boekjaar ook hogere cijfers niet worden uitgesloten. Toch blijft Watzke zijn club inschatten als gezond. 'We bevinden ons met BVB in een globale competitie', verklaarde hij in Kicker. 'Jullie moeten ons toch ook begrijpen. Omdat wij ook aan de internationale concurrentiestrijd moeten denken.'

Met andere woorden, wie ver wil geraken in de Champions League (zoals de afgelopen weken RB Leipzig en winnaar Bayern München) moet er rekening mee houden dat zware investeringen plus bijhorende kosten nodig blijken.

Borussia Dortmund maakte ondertussen wel een deal met zijn profspelers, die in principe geldig blijft tot 31 december. Momenteel zullen ze twintig procent inleveren op hun loon. Indien er vanaf de competitiestart op vrijdag 18 september in lege stadions wordt gespeeld, dan volgt er nog eens een aftrek van tien procent op het (vorstelijke) salaris. 'Pas bij een maximale toeschouwerscapaciteit keren we definitief terug naar de normale verbintenissen', waarschuwt Watzke.

