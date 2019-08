Enkel de Engelse transfermarkt sloot al, wat dus wil zeggen dat we nog wat verschuivingen krijgen in het buitenland. Franck Ribéry (36) legt straks medische testen af bij Fiorentina, terwijl Mbark Boussoufa (35) naar Qatar trekt.

Franck Ribéry heeft woensdagvoormiddag voet aan de grond gezet in Italië. Daar werd de Fransman enthousiast onthaald door de supporters van ACF Fiorentina. 'Ik kijk ernaar uit nog twee jaar op hoog niveau te spelen', vertelde Ribéry.

De 81-voudige Franse international besliste deze zomer, net als Arjen Robben, het hoofdstuk Bayern München af te sluiten. Voor Robben betekende meteen het einde van zijn carrière maar Ribéry weet voorlopig niet van ophouden. Hij verliet Bayern na twaalf seizoenen met negen landstitels, zes bekeroverwinningen en een Champions League (in 2013). Daarvoor droeg de Fransman het shirt van onder meer Marseille, Galatasaray en Metz.

PSV toonde ook eventjes interesse net als verschillende Ligue 1-clubs, maar de ex-international kruist dit seizoen normaal dus de degens met Dries Mertens, Romelu Lukaku en Cristiano Ronaldo.

Generatiegenoot Mbark Boussoufa (ex-Anderlecht, -Gent) trekt van de ene competitie in het Midden-Oosten naar de andere. Van Al-Jazira in de Arabische Emiraten ging hij - na een halfjaar zonder club - begin dit jaar naar Shabab in Saoedi-Arabië. Een halfjaar later trekt de ex-Gouden Schoen nu richting Qatar. Bij Al Sailiya wort hij ploegmaar van Kara Mbodj, die deze zomer RSC Anderlecht verliet.

Daar speelt overigens ook een halve Belg. Rachid Tiberkanine (34) werd op deze aardbol gezet in Antwerpen en genoot een deel van zijn opleiding bij wat toen nog Germinal Beerschot was. Nadien trok hij naar Jong Ajax, alvorens een mini-wereldreis te maken die hem in Duitsland, Letland, Bulgarije, Marokko, de Arabische Emiraten en vandaag Qatar bracht.