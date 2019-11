Hertha Berlijn heeft coach Ante Covic aan de deur gezet. Jürgen Klinsmann, die eerder al plaatsnam in de raad van comissarissen, neemt nu ook over als coach.

0-4 verliezen van Augsburg en al de vierde nederlaag op rij lijden was te veel voor Hertha-coach Ante Covic. De club van Dedryck Boyata en Dodi Lukebakio nam woensdag dan ook afscheid van de Kroaat. In zijn plaats komt Jürgen Klinsmann en dat zorgt voor wat sensatie in Duitsland.

De ex-international coacht na tien jaar nog eens een Duitse club. In 2009 werd hij namelijk ontslagen bij Bayern München, daarvoor was hij nog actief als Duits bondscoach. Na zijn avontuur in München verliet de Duitser het Duitse voetbal en werd bondscoach van de Amerikaanse nationale ploeg, tot hij daar ontslagen werd in 2016. Tot enkele maanden geleden was Klinsmann werkloos. In september nam hij plaats in de raad van commissarissen van Hertha Berlijn.

De oud-spits van onder meer Inter, Tottenham en Bayern is coach tot het einde van het seizoen. Zijn taak zal er voornamelijk in bestaan Hertha uit de degradatiezone te krijgen, want de club staat voorlopig slechts op plaats 15.