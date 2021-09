De 51-jarige ex-Rode Duivel, bij KRC Genk ooit goed voor 61 goals in 110 duels, volgt vanuit Zagreb de prestaties van de Limburgers en de nationale ploeg.

Is jouw ex-club Dinamo Zagreb, na de nederlaag tegen West Ham en met ook Rapid Wien in de EL-poule, nog kandidaat om te overwinteren? Branko Strupar: 'Alleszins niet op basis van de 0-2 tegen de Engelsen. Ik was in het Maskimirstadion getuige van een heel slechte wedstrijd. West Ham is natuurlijk Premier League, maar nog zwakker kan echt niet. Dinamo kreeg al een tik met de uitschakeling in de play-offs van de CL door Sheriff Tiraspol. Ongelofelijk, als je weet dat ze het vorig seizoen nog met 3-0 na verlengingen haalden van Tottenham in de achtste finales van de EL en een ronde later onderuitgingen tegen de latere winnaar Villarreal. 'Alleen verloren ze met Gvardiol (Leipzig), Gavranovic (Kayserispor) en op het einde van de mercato met Majer (Rennes), Jakic (Frankfurt) en Kastrati (Legia Warschau) belangrijke spelers. Eigenlijk kwam er niet echt iets waardevols bij. Daardoor zijn ze kwalitatief minder goed. Coach Krznar speelt normaal 4-2-3-1, maar tegen West Ham werd dat plots 5-3-2. Dat zag ik nooit eerder, die onmacht. Ze vonden geen enkel antwoord op de dominantie van West Ham. Dinamo is dan wel al jarenlang Kroatisch kampioen, maar het verschil met de rest zal dit seizoen niet zo groot zijn. Je mag hen wel niet onderschatten, want de fans eisen altijd drang naar voren.'Wat bevalt je momenteel het meest aan het Genk van trainer John van den Brom? Strupar: 'De offensieve speelwijze. Ze scoren toch zo gemakkelijk. Onuachu bleef en ze haalden Ugbo in huis. Genk beschikt met Ito, Bongonda en Trésor over nog toffe spitsen. Het leidt tot veel frivoliteit. En Nederlandse durf. Genk weet dat er altijd kansen komen, ze kunnen dus altijd een duel omkeren. Een goaltje meer scoren dan de tegenstander, dat leidt toch tot veel attractiviteit. Ze hebben een goed team, met een leuke coach en een toffe sfeer in het stadion.'Heb jij als ex-topschutter een verklaring waarom een doelpuntenmachine als Paul Onuachu nog altijd in België rondloopt na 33 goals in 38 duels? Strupar: 'Onbegrijpelijk, hé! Maar ik zou het echt niet weten. Dat zullen de bestuursleden van Genk wel kunnen verklaren. Ik ben er zeker van dat er voldoende tot zelfs veel aanbiedingen kwamen. Het grote vraagteken is wat de clubleiding wilde krijgen als transfersom. Ik ga uit van het scenario dat hij tijdens de winterstop alsnog zal weggaan. We spreken hier over een sterke spits, die de eerste twee weken na het uitblijven van een transfer wat meer twijfelde, maar mentaal vrij snel de knop omdraaide en toch weer gemakkelijk scoort.'Winst in de Final Four van de Nations League, is dat in jouw ogen een volwaardige prijs? Strupar: 'Natuurlijk. De Belgische nationale ploeg blijft gewoon een topelftal. Ik hoop dat ze vanaf nu alles winnen. En zeker het WK volgend jaar in Qatar. Iedereen verwacht van deze generatie al zolang iets speciaals. In 2018, toen Kroatië tweede werd en België derde, was dat een succes. De meeste volgers verwachten hen eens op de troon. Voor de meeste spelers komt straks misschien een laatste kans op toernooiwinst. Ik geloof er alleszins in en zal hun eerste supporter zijn. Frankrijk, dat is een kans op revanche. En nadien Spanje of Italië: beschouw het als een mooie test.'Wanneer je Romelu Lukaku aan het werk ziet, welk woord komt dan spontaan naar boven? Strupar: 'Respect. Hij stuurde me ooit een T-shirt na België-Kroatië. Ik was heel blij met dat gebaar. Romelu is ongelofelijk populair. Als spits blijft het een tank, die bij alle clubs waar hij al voetbalde voor topmomenten zorgde. Overal bestonden er twijfels, hij speelde die even snel weg. Je hebt Mbappé, Haaland en natuurlijk al jarenlang Lewandowski, maar ook Romelu is een echte wereldtopper. Hij kan zeker ooit de Gouden Schoen voor de Europese topschutter winnen.'