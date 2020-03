De Argentijnse krant Clarín interviewde Felipe Melo, de aanvoerder van Palmeiras. '95 procent van mijn vrienden uit de favela zijn dood.'

Er liep in Buenos Aires een gerucht, vandaar. De 37-jarige Braziliaanse verdedigende middenvelder Felipe Melo, een zelfverklaard fan van Boca Juniors, zou voor de kampioen komen voetballen. In een interview met de krant drukte hij dat verhaal direct de kop in. 'Toen we met Palmeiras in La Bombonera speelden voor de Copa Libertadores, werd gezegd dat ik hier ooit eens zou moeten voetballen. Maar verder ging het nooit. Niemand van Boca belde me al. Ik lig no...

Er liep in Buenos Aires een gerucht, vandaar. De 37-jarige Braziliaanse verdedigende middenvelder Felipe Melo, een zelfverklaard fan van Boca Juniors, zou voor de kampioen komen voetballen. In een interview met de krant drukte hij dat verhaal direct de kop in. 'Toen we met Palmeiras in La Bombonera speelden voor de Copa Libertadores, werd gezegd dat ik hier ooit eens zou moeten voetballen. Maar verder ging het nooit. Niemand van Boca belde me al. Ik lig nog twee jaar onder contract bij Palmeiras en speel binnenkort mijn 150e wedstrijd voor de club. Ik denk dat het moeilijk wordt om nog weg te gaan uit Brazilië', aldus Melo tegenover Clarín. Melo, die in Europa voor onder meer Santander, Fiorentina, Juventus, Inter en Galatasaray voetbalde en met Brazilië in 2009 de Confederations Cup won, groeide op in een favela in de buurt van Rio. Volta Redonda heette de wijk die hij 'de slechtste van Rio' noemde. Zijn vader werkte er in een hoogoven. Omdat hij met het vuur in contact kwam, duurde zijn shift maar zes uur, maar de man deed dubbele, soms driedubbele shifts opdat de familie niks te kort zou komen. Melo tegenover Clarín: 'Hij vertrok om zes uur en was de hele dag weg. We hadden geen luxe, maar het ontbrak ons ook aan niks. Mijn toekomst was voetbal, ik zou geen alternatief kunnen bedenken. Soms ging ik trainen en als ik terugkwam, bleken vrienden neergeschoten. Ongeveer 95 procent van mijn vrienden uit de favela leven niet meer. De rest is ontsnapt, wist werk te vinden en kreeg zijn leven op orde. Ik heb me nooit met wapens of drugs beziggehouden, al kreeg ik ook die kans. De drugsbazen joegen me weg: 'Jij hebt een toekomst, we willen jou hier niet meer zien.'' Opvallend: net als veel andere voetballers steunt Felipe Melo de rechtse president Jair Bolsonaro, die hij 'een vriend' noemt. Melo: 'Ik ken niks van voetbal, maar ik vind hem iemand die de realiteit in mijn land kan verbeteren. Bolsonaro is niet politiek correct in zijn uitspraken, maar transparant en echt. Wat hij wil, is de bandieten aanpakken. Iemand die ingaat tegen de drugsdealers is iemand die dit land kan verbeteren. Ik kom uit een favela, velen denken dat daar alleen gangsters leven. De grote meerderheid is dat niet. Die hebben een familie, werk. Het is de corruptie die moet worden aangepakt.'