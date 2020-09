De Braziliaanse voetbalbond heeft de lonen van de vrouwen en de mannen gelijkgesteld bij het nationale team. Brazilië is daarmee een van de eerste landen om dat te doen.

De beslissing om alle lonen en prijzengelden gelijkt te verdelen onder mannen en vrouwen werd volgens de Braziliaanse voetbalbond (CBF) al genomen in maart. 'Nu zullen de vrouwen op de momenten dat ze opgeroepen worden voor de Seleçao evenveel verdienen als de mannen. Dat betekent dus op dagelijkse basis vanaf het moment dat ze bij de nationale ploeg zijn, met prijzengelden en zelfs bonussen. Daardoor is er geen genderongelijkheid meer in het Braziliaanse voetbal.'

Ook wat betreft de verschillende eindtoernooien met WK's, Olympische Spelen en Copa Américas, zullen de vrouwen evenveel beloond krijgen als Neymar en co.

Brazilië is een van de eerste landen om deze regel in te voeren. Engeland, Nieuw-Zeeland, Australië en Noorwegen gingen de Brazilianen al voor.

Ook de Amerikaanse voetbalvrouwen vragen al een tijdlang om dezelfde verloning als de mannen, maar zij verloren in mei nog een rechtszaak.

