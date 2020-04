Analysebureau CIES berekende dat Brazilië zo'n 1600 uitgeweken spelers telt. België heeft er 263.

Het CIES Football Observatory onderzocht hoeveel voetballers ieder land vorig jaar in het buitenland telde. In de ranglijst staan 186 landen, die in totaal aan 98 competities voetballers leverden.

Brazilië, Nigeria en Japan

Duidelijk aan kop: Brazilië met 1600 voetballers in het buitenland (van wie 75% in een eerste klasse speelt). De vijfvoudige wereldkampioen houdt daarmee Frankrijk (1200 voetballers, van wie 74% eersteklassers) en Argentinië (972, van wie 75% in eerste klasse) af. Die drie landen staan al garant voor bijna een kwart van het totale aantal voetbalexpats (22,5%).

Nog straffer: die 1600 Brazilianen voetbalden vorig jaar in 86 van die 98 getelde competities. De meesten speelden vorig jaar in Portugal (260), gevolgd door Italië (69) en Japan (65). De Fransen kwamen voornamelijk uit in Engeland (91) en ... België (75). De Argentijnse voetballers bleven dan weer voornamelijk aan hun kant van de Atlantische Oceaan met Chili (92) en Mexico (62) als favoriete bestemmingen.

In Afrika is Nigeria met zo'n 399 voetballers de hofleverancier voor de andere competities met Noorwegen (20) als grootste afnemer. Japan (161) is dan weer de grootste in Azië. De Japanners trokken voornamelijk naar Singapore (17) en, jawel, ook weer België (10).

België en Nederland

In totaal speelden ook 263 Belgische voetballers vorig seizoen in het buitenland, van wie er 203 in een eliteklasse speelden.

Opmerkelijk is niet dat Nederland het populairste land is, maar wel het aantal Belgen dat bij onze Noorderburen speelde. Dat zijn er maar liefst 67. Dat is ongeveer een vierde van het totaal aantal Belgen in een buitenlandse eersteklasse. Op de tweede plaats komt Luxemburg (19) en dan pas volgt Engeland met 17 Belgen.

De Nederlanders, tot slot, hadden dan weer 288 landgenoten in een buitenlandse hoogste klasse. Die gingen voornamelijk naar Engeland (36). In 2019 speelden er 15 Nederlanders in onze Jupiler Pro league. Daarmee komt België pas op de vijfde plek.

De volledig ranglijst van CIES kan u hier terugvinden. Voor de interactieve wereldkaart, waar u kan ontdekken waar onze spelers naartoe gaan, kan u hier terecht.

