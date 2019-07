Brazilië verovert negende Copa America tegen Peru

Brazilië heeft zondag in eigen land de eindwinst in de Copa America veroverd. De Seleção klopte in de finale in Maracanã in Rio de Janeiro Peru met 3-1.

Braziliaanse spelers vieren een doelpunt tegen het elftal van Peru in de Copa America, 7 juli 2019 © Belga

Everton (15.) opende al vroeg de score voor de Brazilianen, maar op slag van rust kwam Peru op gelijke hoogte. Na handspel van Thiago Silva in de zestien trapte Guerrero (44.) de strafschop binnen. Via Gabriel Jesus (45.+3) trok Brazilië toch nog met een voorsprong de kleedkamers in. Diezelfde Jesus liet twintig minuten voor tijd zijn ploeg in de steek, toen hij tegen zijn tweede gele kaart aanliep en van het veld moest. Peru kon echter niet profiteren. Invaller Richarlison (90.) nam in de slotminuut alle twijfel weg met de 3-1 op penalty. Brazilië won het toernooi eerder al achtmaal, de laatste keer in 2007. Peru maakte na titels uit 1939 en 1975 jacht op zijn derde triomf. Voor Brazilië was het deze keer in eigen land van moeten, na een reeks grote ontgoochelingen. Op de Copa America werd sinds de winst in 2007 niet meer om de knikkers gespeeld, maar vooral de WK's tussendoor draaiden uit op sissers. Na een exit in 2010 in Zuid-Afrika in de kwartfinales tegen Nederland, volgde vier jaar later de nachtmerrie op eigen bodem. De Seleção verloor in de halve finales met ongeziene 1-7 cijfers tegen latere winnaar Duitsland. Ook het laatste mondiale toernooi liep niet als gepland. De Goddelijke Kanaries stapten vorige zomer met heel veel vertrouwen op het vliegtuig naar Rusland, maar botsten in een zinderende kwartfinale op de Rode Duivels. Argentinië won zaterdag de kleine finale met 2-1 van Chili.