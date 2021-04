Brazilië hoopt Neymar te overtuigen om komende zomer deel te nemen aan het olympisch voetbaltoernooi op de Spelen in de Japanse hoofdstad Tokio, zo maakte olympisch bondscoach André Jardine vrijdag bekend.

Met Neymar in het elftal veroverde Brazilië bijna vijf jaar geleden olympisch goud voor eigen publiek in Rio de Janeiro. In de finale werd er toen na strafschoppen gewonnen van Duitsland.

Neymar meenemen naar Tokio belooft echter een moeilijke zaak te worden. De 29-jarige aanvaller treedt na een zwaar seizoen met PSG van medio juni met de Braziliaanse nationale elf aan op de Copa America. De finale van het Zuid-Amerikaanse landentoernooi wordt pas op 11 juli gespeeld, anderhalve week later beginnen de Spelen. 'We beseffen maar al te goed dat het een complexe situatie is', aldus Jardine. Daarnaast is PSG niet verplicht om spelers af te staan voor de Olympische Spelen.

Brazilië is op de Spelen ingedeeld in groep D met Duitsland, Ivoorkust en Saudi-Arabië. Ieder team mag achttien spelers selecteren waarvan er drie ouder zijn dan 24 jaar. De selectie moet uiterlijk op 30 juni ingediend worden.

Met Neymar in het elftal veroverde Brazilië bijna vijf jaar geleden olympisch goud voor eigen publiek in Rio de Janeiro. In de finale werd er toen na strafschoppen gewonnen van Duitsland. Neymar meenemen naar Tokio belooft echter een moeilijke zaak te worden. De 29-jarige aanvaller treedt na een zwaar seizoen met PSG van medio juni met de Braziliaanse nationale elf aan op de Copa America. De finale van het Zuid-Amerikaanse landentoernooi wordt pas op 11 juli gespeeld, anderhalve week later beginnen de Spelen. 'We beseffen maar al te goed dat het een complexe situatie is', aldus Jardine. Daarnaast is PSG niet verplicht om spelers af te staan voor de Olympische Spelen. Brazilië is op de Spelen ingedeeld in groep D met Duitsland, Ivoorkust en Saudi-Arabië. Ieder team mag achttien spelers selecteren waarvan er drie ouder zijn dan 24 jaar. De selectie moet uiterlijk op 30 juni ingediend worden.