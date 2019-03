Breekt het tijdperk Ter Stegen aan bij de Mannschaft?

Het was een interessante en tegelijk ook spectaculaire statistiek die naar voren kwam, zo net voor de kraker in de Primera División: Marc-André ter Stegen had maar liefst 47 van de laatste 55 schoten op doel gepareerd voor de Catalaanse grootmacht, die in 25 competitieduels in totaal 25 tegengoals had geslikt.

Ter Stegen is voor coach Ernesto Valverde (55) een basispion bij de duels in Spanje en de Champions League - in de Copa del Rey lost de Nederlandse doublure Jasper Cillessen hem af. De Duitse international groeide de afgelopen maanden uit tot een van de beste keepers ter wereld.

In zoverre zelfs dat ze er bij Barcelona van overtuigd geraakten dat Ter Stegen de enige echte defensieve rots in de branding is bij de Spaanse koploper. Want de centrale verdedigers Gerard Piqué en Samuel Umtiti presteren niet altijd even constant, linksback Jordi Alba vindt aanvallen via de flank veel leuker en aan de overkant wisselen Sergi Roberto en Nélson Semedo elkaar af.

Elfde veldspeler

Ter Stegen, in juli 2014 voor 12 miljoen euro overgenomen van Borussia Mönchengladbach met nog een contract tot 2022, geldt in balbezit eigenlijk als elfde veldspeler van Barcelona. Hij beschikt over een geweldige techniek en een prachtige trap. De sluitpost schrikt er niet voor terug om die kwaliteiten op het allerhoogste podium te tonen.

Het zorgt er zelfs voor dat de status van Manuel Neuer (32) als nummer één van de Mannschaft onder druk staat. Bondscoach Joachim Löw geeft al sinds 2010 het vertrouwen aan de goalie van Bayern München, maar houdt sterk rekening met de razendsnelle ontwikkeling van Ter Stegen. 'Ik zei afgelopen jaar dat Neuer de titularis is, ook al door zijn aanvoerdersband. Maar we maken straks een frisse start. Bij de EK-kwalificatiecampagne zal Marc-André zeker speelkansen krijgen.'

Op 20 maart oefent Duitsland om 20.45 uur tegen Servië in Wolfsburg, vier dagen later start de nationale ploeg haar EK-parcours in en tegen Nederland.