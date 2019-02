Brengt Solskjaer Roberto Martínez op ideeën?

Na duels tegen Burnley en Leicester worden de komende weken interessant voor Manchester United, met het bezoek aan Fulham op zaterdag, de Europese heenwedstrijd tegen PSG (zonder Neymar) op dinsdag, de uitwedstrijd op Chelsea in de FA Cup zondag en daarna, op zondag 24 februari, de topper thuis tegen Liverpool. Een van de vragen is: wie speelt Ole Gunnar Solskjaer uit als 9: Romelu Lukaku (25) of Marcus Rashford (21)?

Voor Lukaku spreekt zijn verleden als schutter, zijn ervaring en doelgerichtheid. Toen Solskjaer overnam van José Mourinho, kreeg de Belg even verlof en verloor hij zijn plaats aan Rashford.

Eindelijk, zuchtten veel Engelse analisten, die het voor hun landgenoot opnamen. Rashford heeft een betere eerste toets en kan de rest beter laten aansluiten, was de algemene teneur.

Rashford-Martial werd al snel uitgeroepen tot het ideale aanvalsduo. Gesteund door de goeie resultaten en de cijfers: de drie goals die Rashford onder Mourinho maakte, werden er in een paar weken tijd acht.

Rio Ferdinand was het wel niet eens met de kritiek dat Rashford te traag werd gebracht door Mourinho. 'Een 21-jarige moet je met mondjesmaat brengen. Op verschillende plaatsen.'

Rashford voetbalde onder Mourinho vaak vanaf links. Later werd dat centraal, terwijl Solskjaer, die Lukaku niet afschreef, werkte aan de fitheid van onze landgenoot. Die startte de voorbije wedstrijden weer in de basis, voor de beker, en in de competitie. Tegen Burnley voor het eerst samen met Rashford.

Solskjaer lijkt daarbij voor Lukaku een rol in gedachten te hebben die eerder ook al Roberto Martínez gebruikte tegen Brazilië en eerder nog in hun periode bij Everton. Vertrekkend vanaf rechts en dan naar binnen komen. Lukaku rechts, Rashford links en daarachter een valse negen, Jesse Lingard, Alexis Sánchez of Paul Pogba die in de ruimtes duiken... Februari wordt spannend.