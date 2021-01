In de halve finale van de Carabao Cup bezoekt de West-Londense tweedeklasser het Tottenham van José Mourinho.

In 2012 werd de Engelsman Matthew Benham, als oprichter van sportstatistiek- en gokkantoor Smart Odds, eigenaar van Brentford FC. Een club in West-Londen, met als bijnaam The Bees en voornaamste concurrenten Chelsea, Fulham & QPR, waar hij al van kleins af aan supporter van is. Een grote geschiedenis sinds de oprichting op 10 oktober 1889 - of 131 jaar geleden - heeft de club niet. In het seizoen 1934/35 promoveerden ze naar het hoogste niveau in Engeland. Op dat podium presteerden ze drie seizoenen goed, om te worden gevolgd door een moeizaam jaar, net voordat de Tweede Wereldoorlog ervoor zorgde dat voetballen niet langer mogelijk bleek. Pas in het seizoen 1946/47 werd er over de plas opnieuw een volledig volwaardig seizoen afgewerkt, het moment waarop Brentford FC degradeerde.Dankzij de investeringen van Benham promoveerde de ploeg vanuit vierde klasse (in 2007) naar de Championship, de wachtkamer voor de Premier League, waar Brentford FC sinds 2014 een gooi doet naar die laatste noodzakelijke opstap. Afgelopen zomer gebeurde het bijna, na een derde plaats. Maar in augustus toonde Fulham zich tijdens de finale van de play-offs pas na verlengingen op Wembley net iets sterker met 1-2. Daardoor werd er naast de jackpot van de rijkste voetbalcompetitie ter wereld werd gegrepen. Want Deloitte berekende dat een plaats op het hoogste niveau in Engeland over een termijn van drie jaar gegarandeerd zou leiden tot bijna 180 miljoen euro aan extra-inkomsten via tv-gelden.Lang werd er niet getreurd bij de werkgever van vice-aanvoerder Hendrik Dalsgaard (31, ex-SV Zulte Waregem), waar ze gestaag willen bouwen aan de toekomst. Want in de zomertransferperiode, voor vele clubs door de coronacrisis bijzonder moeilijk, slaagde de Deense technisch directeur Rasmus Ankersen - ook voorzitter van FC Midtjylland - er in om twee van zijn beste spelers te verkopen voor in totaal meer dan 50 miljoen euro. Aston Villa legde 30,8 miljoen euro op tafel voor diepe spits Ollie Watkins (24), West Ham huurt linksbuiten Saïd Benrahma (25) voor 4,4 miljoen euro maar betaalt 23,1 miljoen euro door de verplicht afgesloten aankoopoptie.Dit is het resultaat van een onconventionele aanpak die sinds 2016 wordt gevolgd door Brentford FC, toen de club zijn jeugdopleiding opdoekte. Omdat de beste jongeren werden opgepikt door de grotere Londense clubs besliste het management om hun financiën anders en beter te gaan besteden. Op basis van data-analyse werd overgegaan tot het aanwerven van jonge spelers tussen zestien en twintig jaar oud, die niet verder geraakten dan de eigen jeugdopleiding, maar ook op spelers uit onbekende competities. Die laatste werden sindsdien in een B-team ondergebracht, om te gewennen aan de hogere snelheid van uitvoering. 'Ik herinner me nog goed de eerste ontmoeting met Matthew Benham in 2013', verklaarde Ankersen recent aan The Guardian. 'De club stond derde in derde klasse. Ik vroeg terloops naar de promotiekansen en kreeg als antwoord op dat specifieke moment 42,3 procent.' Een duidelijk bewijs dat de goktycoon gedreven wordt door cijfers en zich daarbij laat leiden door een ganse batterij aan specialisten. Al dan niet gebaseerd op Moneyball, een overblijfsel uit 1940, waarbij succes wordt bepaald door computercodes.Zo komt het dat de Deense manager Thomas Frank (47) na een reeks van zestien opeenvolgende wedstrijden zonder nederlaag en een huidige gedeelde derde plek (met Bournemouth) in de Championship de degens mag kruisen met José Mourinho. Middenvelder Josh Dasilva (19) benadrukt graag de menselijke kant van zijn club, waar intensief wordt gescout naar de combinatie van individuele ontwikkeling en persoonlijkheid. 'Hier heerst een bijzondere cultuur', getuigde de speler die in de zomer van 2018 overkwam van Arsenal na 62 minuten te hebben gespeeld onder de legendarische Arsène Wenger. 'Iedereen kijkt hier in dezelfde richting: vooruit. Ik kom enkel positief ingestelde mensen tegen. Dat zie je ook terug op het veld. Het leidt tot positieve zaken. Ook voor mezelf. Toen ik tekende, was ik geblesseerd, het zou maanden duren vooraleer ik opnieuw fit zou zijn. Maar Brentford voerde geen druk uit. Ze zouden zien wat ik zelf deed om terug te keren. Het gebeurde sneller dan voorzien.'Niet alleen Dasilva blijkt iemand met zo'n sprookjesachtig verhaal uit de kleedkamer, volgestouwd met jonge talenten die terugkwamen na een harde leerschool. Voetballers die met een beetje meer tijd en begrip nu tonen welk potentieel ze altijd in zich hadden. Zo is de Spanjaard Sergi Canós (23), ooit deel uitmakend van La Masía in Barcelona en weggeplukt bij de invallers van Liverpool, nu één van de beste rechterflankaanvallers binnen de Engelse tweede klasse. Of heb je de Deense centrale middenvelder Mathias Jensen (25), die niet kon doorbreken bij Celta Vigo, en de Finse aanvaller Marcus Forss (21). Bij West Brom in 2019 met een onvoldoende weggestuurd, bij Brentford FC via de B-ploeg zich naar de positie van centrumaanvaller geknokt en door zijn zeven goals de afgelopen weken nu al met bijzondere aandacht gevolgd door Borussia Dortmund.