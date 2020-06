Volgens Italiaanse mediaberichten onderzoekt Brescia, rode lantaarn in de Serie A, of het aanvaller Mario Balotelli kan ontslaan nu de spits meermaals niet is komen opdagen op training.

Volgens La Gazzetta dello Sport is de relatie tussen club en aanvaller tijdens de lockdown gaandeweg verzuurd geraakt. Zo zou Balotelli niet akkoord gegaan zijn met het individuele trainingsprogramma dat Brescia zijn spelers had opgelegd. Bij de hervatting van de trainingen op de club kloeg hij over allerlei kwaaltjes. 'Ik dacht dat hij veel zou kunnen betekenen voor de club', vertelde Diego Lopez, Brescia's derde trainer dit seizoen, aan de krant Il Corriere della Sera. 'Hij had meer kunnen doen voor ons, veel meer. Daardoor ben ik ook zo ontgoocheld in hem.'

Excentrieke spits

De 29-jarige Balotelli ondertekende eind vorige zomer een contract tot medio 2022 bij Brescia. Hij kwam toen transfervrij over van Marseille. Daar speelde hij sinds januari vorig jaar nadat de Italiaan zijn contract bij reeksgenoot Nice had beëindigd. In het shirt van de Zuid-Franse club was Balotelli goed voor acht goals in twaalf competitiematchen. In 2,5 seizoenen bij Nice scoorde hij 33 keer in 61 Ligue 1-duels.

Balotelli speelde eerder in de Serie A bij Inter Milaan (tussen 2007 en 2010), waarmee hij drie keer kampioen werd en de Champions League won (in 2010). De excentrieke spits heeft ook een verleden bij Manchester City (kampioen in 2012), AC Milan en Liverpool. Balotelli telt 36 caps achter zijn naam. Hij maakte daarin veertien doelpunten. Zijn laatste selectie dateert wel al van 2018 en de Squadra lijkt niet meer op hem te rekenen.

