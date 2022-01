De voorzitter van de Britse parlementaire sportcommissie, Julian Knight, heeft donderdag aanbevolen dat de Britse en Ierse voetbalbonden afzien van hun kandidatuur om het wereldkampioenschap voetbal in 2030 te organiseren. 'Iedereen weet dat het wereldkampioenschap een enorm duur evenement is', vertelde het parlementslid aan het Britse agentschap PA.

'Het is een beetje triest want we zijn enorm geschikt als land om dit toernooi te organiseren, maar we hebben een groot probleem op internationaal vlak qua reputatie', klonk het verder. Knight verwees hiermee naar de EK-finale van vorig jaar die werd ontsierd door vandalisme.

'Het beste zou zijn om onze ambitie te richten op iets haalbaars, deze onzin van "wij zijn de thuisbasis van het voetbal" te laten vallen, onze sport op nationaal niveau te hervormen en ons te concentreren op de doelstelling om een heel mooi EK te winnen en succesvol te organiseren', voegde hij eraan toe.

Duitsland is het gastland voor het EK van 2024, waaraan 24 landen zullen deelnemen. De inschrijvingen voor de volgende editie moeten ingediend worden voor 23 maart. Op die manier kan het gastlanden, of gastlanden, gekozen worden in september 2023.

