Als de Premier League het seizoen wil heropstarten, zal dat ten vroegste 1 juni kunnen gebeuren. Tot dan heeft de Britse regering alle professionele sportactiviteiten, ook achter gesloten deuren, verboden.

De regering stelde maandag een stappenplan voor om uit de lockdown te komen. In een tweede fase, die ten vroegste 1 juni in werking treedt, is er weer plaats voor culturele- en sportactiviteiten achter gesloten deuren. Het is weliswaar de intentie van de regering om sportwedstrijden zonder publiek vanaf 1 juni toe te laten. 'Maar alleen als er dan voldoende vooruitgang is geboekt in de strijd tegen de verspreiding van het virus en voldoende beperkende maatregelen opgeheven kunnen worden.' Events met een beperkt publiek weer toelaten is voor een derde stap en ten vroegste voor 4 juli. 'Maar afhankelijk van de mogelijkheid om voldoende afstand te kunnen nemen, zullen bepaalde locaties ook dan nog gedeeltelijk of volledig gesloten moeten blijven.' Plaatsen die veel volk aantrekken, zoals sportstadions, weer open stellen, zal pas 'veel later' gebeuren. 'Als het aantal besmettingen met het coronavirus significant is afgenomen en mogelijk pas als er een vaccin of doeltreffend medicijn is.'

De clubs uit de Premier League zitten maandag opnieuw samen om 'Project Restart' te bespreken. De competitie werd op 13 maart stopgezet, met nog 92 wedstrijden op de teller. De eersteklassers hopen in juni weer te kunnen hervatten. Waarschijnlijk wordt maandag gestemd over hoe spelerscontracten die op 30 juni verlopen - en dus voor het einde van het voetbalseizoen - moeten worden afgehandeld. Een heikel punt op de vergadering is de discussie over waar de resterende wedstrijden afgewerkt kunnen worden. Verschillende clubs uit de onderste regionen van de Premier League zijn er niet mee akkoord om dat op neutraal terrein te doen. Zij vrezen een concurrentienadeel zonder thuiswedstrijden.

De rugbyfederatie besliste om ten vroegste in juli weer te spelen, net als de cricketbond. De Britse paardensportorganisatie had gehoopt deze maand weer wedrennen te kunnen organiseren, achter gesloten deuren, maar ziet dat plan nu door de neus geboord.

