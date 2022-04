De Britse regering wil door middel van een versterkt regelgevingsysteem meer controle krijgen over het doen en laten van de Premier Leagueclubs. De clubs zelf maakten bekend bij de volgende overlegfase nauw te willen samenwerken met de regering.

In een statement gaf de Premier League aan te begrijpen dat er nood is aan hervorming. De clubs blijven er wel van overtuigd dat een externe toezichthouder niet nodig is.

Dat is juist wat de regering wel wil. Ze wil een nieuwe autoriteit oprichten, die de clubs die (financiële) regels overtreden moet kunnen straffen. De nieuwe toezichthouder moet ook beslissen over overnames van clubs. De regering wil hiermee korter op de bal spelen. Het liep het voorbije jaar meermaals achter de feiten aan, met name bij de mislukte invoering van de Super League, de overname van Newcastle United door een Saoedisch staatsfonds en de financiële problemen bij tweedeklasser Derby County.

Fans zouden ook meer inspraak krijgen bij de teams. Ze zullen in het nieuwe systeem beslissingsrecht krijgen in zaken zoals het stadion, de uitrusting en het clublogo. De clubs benadrukken in hun gezamenlijk statement dat er de voorbije maanden hard gewerkt werd om maatregelen voor te stellen die de inbreng van supporters moeten verhogen. De Premier League wil voor het seizoen 2022-2023 een gedetailleerd plan naar buiten brengen.

Lees ook: De Premier League blaast 30 kaarsjes uit: een terugblik vanuit Belgisch oogpunt

In een statement gaf de Premier League aan te begrijpen dat er nood is aan hervorming. De clubs blijven er wel van overtuigd dat een externe toezichthouder niet nodig is. Dat is juist wat de regering wel wil. Ze wil een nieuwe autoriteit oprichten, die de clubs die (financiële) regels overtreden moet kunnen straffen. De nieuwe toezichthouder moet ook beslissen over overnames van clubs. De regering wil hiermee korter op de bal spelen. Het liep het voorbije jaar meermaals achter de feiten aan, met name bij de mislukte invoering van de Super League, de overname van Newcastle United door een Saoedisch staatsfonds en de financiële problemen bij tweedeklasser Derby County. Fans zouden ook meer inspraak krijgen bij de teams. Ze zullen in het nieuwe systeem beslissingsrecht krijgen in zaken zoals het stadion, de uitrusting en het clublogo. De clubs benadrukken in hun gezamenlijk statement dat er de voorbije maanden hard gewerkt werd om maatregelen voor te stellen die de inbreng van supporters moeten verhogen. De Premier League wil voor het seizoen 2022-2023 een gedetailleerd plan naar buiten brengen.