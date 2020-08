Bruno Fernandes loodste de Mancunians naar de derde plek én de Champions League. Kan de 25-jarige strateeg hen ook naar eindwinst in de Europa League stuwen?

'Bruno Fernandes is terrific', zo tweette voormalig Engels international Gary Lineker op 1 maart. De presentator van het BBC-programma Match of the Day zette de fenomenale kwaliteiten van de Portugese international flink in de verf. En Jamie Jackson, correspondent bij The Guardian/Observer en auteur van de biografie over Ole Gunnar Solskjaer, bestempelt Rode Duivel Kevin De Bruyne weliswaar als zijn speler van het seizoen in de Premier League, maar hij plaatst er een kanttekening bij: wat Bruno Fernandes op amper een half seizoen tijd toonde, kwam aardig in de buurt van onze landgenoot.

Daarom riep Jackson één van Fernandes' twee treffers op verplaatsing in Brighton uit tot diens doelpunt van het jaar. De manier waarop Harry Maguire, Nemanja Matic en Mason Greenwood die goal met een tegenaanval opbouwden en dan Fernandes met een volley zagen scoren, was magistraal. Het is ook de manier waarop Solksjaer succes wil halen en in de voetsporen hoopt te kunnen treden van Alex Ferguson.

Punten voor Solskjaer

De 47-jarige Noorse coach scoorde de afgelopen maanden punten op Old Trafford, want voor het eerst sinds 2009/10 klopte Manchester United tweemaal op een seizoen de buren van City. Alleen in de halve finales van de EFL Cup (de ligabeker) bleken de troepen van Pep Guardiola over twee duels beter: de 1-3-nederlaag in het eigen Theatre of Dreams kon niet worden rechtgezet met een krappe 0-1-zege in het Etihad Stadium. Woensdagavond/vanavond treft Manchester United het Oostenrijkse LASK Linz in de terugwedstrijd voor de achtste finales van de Europa League. Een formaliteit voor Andreas Pereira en co, want op 12 maart stond de forfaitscore op het bord na een partijtje eenrichtingsvoetbal.

'Bruno creëert kansen en scoort, maar ook zijn enthousiasme en mentaliteit hielpen ons al enorm.' Manchester Unitedcoach Ole Gunnar Solskjaer

De derde plaats in de Premier League en het daaraan verbonden ticket voor de groepsfase van de Champions League geven Solskjaer het nodige krediet. De opmars van Manchester United valt onder meer toe te schrijven aan de ontplooiing van rechterflankverdediger Aaron Wan-Bissaka (vorige zomer overgekomen van Crystal Palace) en aan de razendsnelle ontwikkeling van Bruno Fernandes, Eind januari werd hij voor 55 miljoen euro weggehaald bij Sporting CP, en hij tekende tot 2025. Maar met eventuele bonussen erbij kan die som nog oplopen tot 80 miljoen euro, waarvan Sampdoria trouwens nog tien procent ontvangt.

Speler die United absoluut nodig had

Van in begin liet Solksjaer zijn jonge team - vaak was Nemanja Matic de enige dertiger - varen op het kompas van de creatieve Portugees. Sinds zijn debuut in Engeland was geen enkele speler over alle reeksen heen zo dikwijls betrokken bij doelpunten: Fernandes bleek goed voor 8 treffers en 7 assists in amper 14 competitieduels. Het ontlokte The Guardian de reactie dat hij 'de dure en getalenteerde speler was die United absoluut nodig had'.

Een groot contrast evenwel met de slechtste seizoenstart in dertig jaar tijd (9 punten uit 8 wedstrijden). 'We kwamen van heel ver', beseft ook Solksjaer ondertussen. 'Daarom is dit ook zo'n knappe prestatie. Ik ben nu al bijzonder trots met die derde plaats. We bouwden aan een mentaliteit waarmee we ook duels konden winnen na een aantal opdoffers. Ondanks het feit dat we twee halve finales verloren (op 19 juli nog een 1-3-nederlaag tegen Chelsea in de FA Cup, nvdr) liet de ploeg zien dat we mentaal sterker werden.'

De rol van Fernandes daarbij is ook de manager niet ontgaan. 'We kunnen de enorme invloed van Bruno op het team niet ontkennen', oordeelt de Noor. 'Hij creëert kansen en scoort, maar ook zijn enthousiasme en mentaliteit hielpen ons enorm. Het was de bedoeling om hem wat ontlasten, maar dat lukte door het drukke programma van de laatste weken niet meer. En het is leuk om vast te stellen dat Bruno ook bij de penalty's zijn verantwoordelijkheid neemt.'

