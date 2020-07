De Portugese middenvelder is dé revelatie van de tweede seizoenshelft in de Premier League. Met zijn indrukwekkende cijfers leidt hij Manchester United naar de Champions Leagueplaatsen.

Manchester United zat eind januari in de problemen. De Mancunians stonden op een vijfde plaats, net buiten de Champions Leagueplekken, en de kloof met nummer vier Chelsea bedroeg al zes punten - laat ons maar zwijgen over de kloof die het had met leider Liverpool (36). Tegen de groten werd er nog wel eens gewonnen, maar tegen de kleintjes liep het altijd mis. In eigen huis werden de spelers meer uitgefloten dan toegejuicht. Er heerste een giftige sfeer op Old Trafford.

En daar moest één man verandering in brengen: Bruno Fernandes. De Portugese middenvelder werd op het einde van de wintermercato (eindelijk) overgenomen van Sporting Lissabon voor een slordige 55 miljoen euro na een jaar lang geflirt tussen speler en club.

Bij Sporting kon Fernandes indrukwekkend cijfers voorleggen met 63 goals en 52 assists in 137 wedstrijden. En toch was niet iedereen overtuigd van de Portugees. Tijdens zijn Italiaanse jaren bij Udinese, Sampdoria en Novara kwam het er namelijk nooit echt uit. Waarom zou dat dan nu bij een van de grootste clubs ter wereld wel zo zijn?

Tovenaar

Laten we even doorspoelen naar dinsdagavond 30 juni 2020. Bruno Fernandes scoort twee keer in de 0-3-overwinning tegen Brighton, zijn 4e en 5e goal in acht wedstrijden. Doe daar nog zijn drie assists bij en niemand in de Premier League is bij meer doelpunten betrokken dan de 'Portugese tovenaar' sinds zijn komst naar de Premier League.

Kevin De Bruyne staat met zijn 3 goals en 1 assist zelfs niet eens op de foto. Bij Manchester United deed ooit wel iemand nóg beter dan Fernandes: Robin van Persie was bij zijn eerste 8 matchen voor de Mancunians betrokken bij 9 goals.

Bruno Fernandes vs other Premier League players since his debut in February #mulive [sky] pic.twitter.com/IQVCvDZuLF — utdreport (@utdreport) June 30, 2020

Bovendien werd Fernandes in zijn eerste 13 wedstrijden voor United al 7 keer uitgeroepen tot Man van de Match en leidt hij zijn team in het aantal gecreëerde kansen (15), schoten (30) en schoten op doel (15).

Bruno Fernandes played 120 minutes on Saturday btw and he’s putting up these numbers he is insane pic.twitter.com/9V3nHgKE4s — Tяυsτ №¹-Yahya™ (@RealistYahz) June 30, 2020

Maar naast zijn indrukwekkende productiecijfers heeft Fernandes ook nog een ander wapen: hij beschikt over een enorme motor. Na 120 minuten op het veld te staan tijdens de gewonnen kwartfinale van de FA Cup tegen Norwich, liep de Portugees drie dagen later alweer de meeste kilometers van zijn team toen hij dinsdag tegen Brighton gewisseld werd in de 64e minuut bij een comfortabele 0-3-voorsprong.

Nog een straffe en zeker geen onbelangrijke statistiek is zijn succespercentage bij strafschoppen. In zijn carrière trapte Fernandes al 25 penalty's waarvan hij er 23 scoorde. Bij een team dat dit seizoen sputterde op de elfmeterstip (met Paul Pogba, Anthony Martial en Marcus Rashford die elk al een paar keer misten dit seizoen) is dat een welgekomen surplus. Fernandes jaagde dan ook al drie van zijn drie strafschoppen bij Man United tegen de netten.

Ongeslagen United

De komst van Bruno Fernandes is met andere woorden een schot in de roos. Sinds begin februari zijn de Mancunians haast niet te stoppen. Met 18 punten doet geen enkel team in de Premier League beter (het moet enkel Wolverhampton naast zich dulden) en in Europa moet het nauwelijks onderdoen voor de echt grote jongens. Enkel Bayern doet nog beter met 25 eenheden.

Sinds 1/2/2020 Matchen Goals+ Goals- DV Punten Manchester United 8 15 2 13 18 Wolverhampton 8 10 2 8 18 Liverpool 7 14 6 8 16 Burnley 8 8 7 1 15 Chelsea 7 14 9 5 14 Arsenal 7 11 7 4 13

Met de 25-jarige Portugees in de rangen is Manchester United al 8 wedstrijden ongeslagen. Daarin scoorden de Red Devils bovendien ook nog eens 15 keer - het hoogste aantal in de Premier League - en moest David de Gea zich maar twee keer omdraaien. Dat is goed voor een doelpuntenverschil van 13 goals en ook in dat klassement staat United eenzaam bovenaan.

Het maakt dat het team van Ole Gunnar Solskjaer ineens maar twee punten meer verwijderd van de Champions Leagueplaatsen en zelfs de derde plek - United staat drie punten achter Leicester - is in zicht.

Bovendien kan dit United met een opnieuw fitte Paul Pogba nog beter gaan spelen. Wie weet kan de Fransman zijn niveau weer opkrikken met Fernandes aan zijn zijde.

