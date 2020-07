De Costa Ricaan speelde al anderhalf jaar geen enkele wedstrijd meer in Brazilië en wil nu terug op zoek gaan naar speelminuten.

Bryan Ruiz moet het zich wel heel wat anders hebben ingebeeld, zijn avontuur bij het Braziliaanse Santos. Nadat hij in 2017 overkwam van het Portugese Sporting Lissabon, kwam de 34-jarige Costa Ricaan in slechts 14 wedstrijden in actie. En dat allemaal in zijn eerste seizoen.

Zijn laatste wedstrijd speelde Ruiz op 12 november 2018, dat is al ruim anderhalf jaar geleden. Toen ontbrak hij nog tijdens de laatste wedstrijden van het kampioenschap door interlandverplichtingen en een kleine blessure. Maar het ging allemaal heel snel bergaf. Sinds die 12e november miste de ex-speler van onder meer KAA Gent en FC Twente maar liefst 51 wedstrijden. Nog straffer: hij haalde zelfs geen enkele keer de bank.

Hoog salaris

Dat was allemaal het werk van de Argentijnse coach Jorge Sampaoli, die aankwam in december 2018. De succescoach van Chili legde er meteen de pees op. Zo erg dat de spelers al tijdens de eerste oefensessie stonden te braken op het veld. Ruiz vroeg diezelfde training om al wat vroeger te mogen stoppen, omdat hij veel last had van zijn rug - een probleem waar hij al langer mee kampt.

Ruiz had geen zin in die afmattende trainingen en stapte zelfs naar de voorzitter om zijn contract op te zeggen. Uiteindelijk ging dat toch niet door, want een dag later kwam Ruiz, na overleg met zijn makelaar, al op zijn stappen terug. Waarschijnlijk moet hij toen al gedreven zijn door zijn hoog salaris, een van de hoogste van de hele kern.

Sampaoli vertrok echter alweer een jaar later en werd in januari dit jaar opgevolgd door de Portugees Jesualdo Ferreira. En ook onder hem kwam Ruiz aan geen enkele speelminuut. Het was de druppel voor Ruiz om nu echt zijn contract - dat nog tot december 2020 liep - te ontbinden. Ook de nationale ploeg dreef hem in die richting, want bondscoach Rónald González wil enkel fitte spelers in zijn kern. Een groot probleem dus voor de 124-voudige international.

Niet verrassend

Dat Ruiz zijn contract ging verbreken, komt echter niet uit de lucht gevallen. In december 2019 lieten we al een Costa Ricaanse journalist uit over de zaak. 'De toekomst van Bryan is een mysterie', liet Hermes Solano, voetbaljournalist bijCRHoy, toen weten vanuit Costa Rica. 'Hij zou zijn contract met Santos willen verbreken, maar er zijn nog een aantal financiële details te regelen. Er wordt gespeculeerd over opties in de MLS of in Costa Rica zelf, maar er is voorlopig geen duidelijkheid.'

Die nieuwe opties kan hij nu gaan aanvatten als transfervrije speler. De vraag is alleen wie een speler in huis wil halen die al anderhalf jaar geen enkele wedstrijd meer speelde.

COMUNICADO OFICIAL ⚽️ pic.twitter.com/LSKW7338Hr — Bryan Ruiz González (@bryanruizcr) July 13, 2020

