Nadat de Zwitserse competitie bijna een decennium lang gedomineerd werd door Basel nam Young Boys in 2018 de fakkel over. Sindsdien won het 4 titels in 5 jaar, enkel vorig jaar eindigde de club teleurstellend derde. Dit seizoen wil het zich herpakken met een nieuwe titel en een langer Europees avontuur. Wat voor een club is de tegenstander van Anderlecht?

Een 2-1-overwinning op Lüzern vier speeldagen voor het einde was genoeg voor Young Boys om de eerste titel in 32 jaar te vieren in 2018. Het zou het begin zijn van een nieuw tijdperk in het Zwitserse voetbal. Na negen Baselse titels op rij schoot de ploeg uit de hoofdstad eindelijk nog eens de hoofdvogel af. En het zou dat ook nog de drie volgende seizoenen doen.De laatste jaren voor het kampioenenseizoen ontwikkelde YB zich tot een echte verkopersclub. Ze trokken spelers aan voor goedkope prijzen om vervolgens met grote winsten te verkopen. Het bekendste voorbeeld is misschien wel Denis Zakaria, de huidige Juventusspeler die voor 12 miljoen naar Borussia Mönchengladbach trok. Een veelvoud van de 400.000 euro waarvoor ze hem initieel hadden aangetrokken. Andere namen zijn nog Yuya Kubo (naar KAA Gent) en Yvon Mvogo (naar RB Leipzig). In het totaal maakte Young Boys op die manier zo'n 22 miljoen euro aan transferwinsten in de laatste 2 jaar voor de titel in 2018.Het is een strategie die vaak succesvol is in springplankcompetities als de Zwitserse en de Belgische. Ook Club Brugge heeft er een handje van weg, kijk maar naar de indrukwekkende transfersommen die blauw-zwart steevast ontvangt. Zaak is natuurlijk om dat geld wijselijk te spenderen, en dat is wat bij zowel Young Boys als Club uitstekend lukt. Met gerichte scouting en niet zo dure transfers van jonge spelers ging YB aan de slag. Veel transfers bleken een schot in de roos en de ploeg stormde naar de titel.Datzelfde beleid bleef het enkele jaren verderzetten. Werden sterren als Djibril Sow en Kevin Mbabu verkocht voor ettelijke miljoenen, dan werden goedkope vervangers als Martins Pereira en Silvan Hefti aangetrokken, aangevuld met talent uit de eigen jeugd. Gewoon om volgend seizoen even goed te presteren. Het doet denken aan hoe Club Brugge vertrekken van spelers als Diatta, Wesley, Danjuma en recent ook Charles De Ketelaere opvangt met nieuwe gerichte aankopen.Sputterende motorMaar vorig jaar sputterde de Bernse motor dan toch even. De Champions League viel tegen, ondanks een hoopvol begin tegen Manchester United - zie daar een volgende gelijkenis met Club Brugge, dat ook uitstekend begon tegen PSG. Het drukke wedstrijdschema speelde de ploeg parten en de spelers die vertrokken, werden niet volwaardig vervangen. Zo werd Young Boys voor het eerst in vier jaar geen landskampioen, een stevige teleurstelling. De Bernse club bleef niet bij de pakken zitten. Deze zomer werd met Raphaël Wicky, een man met een verleden bij Basel, een nieuwe coach aangesteld. En hij maakte in zijn eerste wedstrijden dit seizoen meteen indruk op de Zwitserse media. Young Boys won namelijk alle kwalificatiewedstrijden voor de Conference League en staat na vijf speeldagen alleen aan de leiding in Zwitserland. Met de inkomende transfers van Kastriot Imeri (die ook interesse genoot van Club Brugge) en Filip Ugrinic plukte het twee van de betere spelers uit de Zwitserse competitie weg. De transfers zijn ook duurder dan gewoonlijk. Imeri werd voor 3,5 miljoen plus bonussen gehaald, één van de duurste aankopen van Young Boys ooit. Op zich niet bepaald een bedrag dat hoofden doet tollen - Belgische clubs hebben al spelers aangetrokken voor een veelvoud van dat - maar het was wel een statement van Young Boys dat zich opnieuw profileerde als dé Zwitserse cluib van het moment. De club is duidelijk financieel stabiel en wil die economische slagkracht gebruiken om het Zwitsers voetbal te domineren. Net als Club Brugge kan YB dankzij consistent transferbeleid makkelijk in de buidel tasten als het even niet goed gaat.Met de nieuwe trainer en een gebalanceerde kern is de ambitie van de club hoog. Young Boys combineert jonge talenten Felix Mambimbi en Fabian Rieder met ervaren spelers als Nicolas Moumi Ngamaleu en Christian Fassnacht. De club mikt normaal gezien hoger dan de Conference League, maar de vraag is of de nieuwe spelers kunnen bevestigen. Anderlecht ontmoet alvast zeker niet het beste Young Boys van de afgelopen jaren, maar wel een ploeg die op zoek is naar eerherstel na een teleurstellend seizoen. Daar ligt het gevaar.